Ung thư gan là một trong những dạng ung thư phổ biến nhất hiện nay. Mới đây, một báo cáo mới cho biết tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan của Trung Quốc hiện đang đứng đầu thế giới. Mỗi năm, số người dân Trung Quốc chết vì ung thư gan chiếm một nửa số người tử vong trên thế giới vì căn bệnh này.

Tại Trung Quốc, khoảng 90% bệnh nhân mắc ung thư gan từng bị viêm gan B. Còn ở các nước khác lại hơi khác biệt. Ví dụ ở các nước phương Tây, những người bị ung thư gan từng bị nhiễm viêm gan C lại phổ biến hơn. Chính vì vậy, những ai đã từng bị viêm gan B hay viêm gan C đều cần hết sức chú ý đến sức khỏe .

Bị xơ gan

Bước tiếp theo của những bệnh nhân bị xơ gan thường là ung thư gan. Vì vậy những ai bị xơ gan hãy kiểm tra thường xuyên để bệnh không phát triển nặng hơn.

Người nghiện rượu lâu năm là một trong những đối tượng mà bệnh ung thư rất thích - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình có người mắc ung thư gan

Các bệnh về di truyền thường liên quan đến đột biến gen hay nhiễm sắc thể. Tuy nhiên, tính di truyền của bệnh ung thư gan lại không giống như mọi người vẫn nghĩ. Tính di truyền của ung thư gan được xem như “hiện tượng tập hợp của gia tộc”. Ví dụ, người mẹ nhiễm viêm gan B, khi sinh con sẽ lây truyền vi rút viêm gan B cho đứa trẻ. Nhưng nếu bạn tiêm vắc xin kịp thời cho đứa bé thì sẽ khống chế được bệnh tình. Vì vậy để tránh mắc viêm gan B và ung thư gan, những gia đình có người bị mắc bệnh cần phải chú ý đề phòng bệnh một cách tốt nhất.

Những người trên 40 tuổi

Tỷ lệ phát bệnh ung thư gan cao nhất là sau tuổi 40. Theo một nghiên cứu, nam giới trên tuổi 40 và nữ giới trên 50 là độ tuổi mắc bệnh ung thư gan nhiều nhất. Đặc biệt tỷ lệ nhiễm bệnh của hai giới khác nhau, nam giới cao hơn nữ giới.

Bạn không nên ăn đồ ăn đã bị mốc đồng thời nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Nghiện rượu

Những người nghiện rượu bia thường là đối tượng mà bệnh ung thư gan rất yêu thích. Về cơ bản uống rượu bia trong một thời gian dài sẽ dẫn đến xơ gan rồi dần dần phát triển thành ung thư gan. Vì vậy, nếu không muốn mình trở thành mục tiêu của căn bệnh quái ác này, chúng ta nên nói không với rượu bia.

Để phòng ngừa ung thư gan, bạn không nên hút thuốc, uống rượu, ăn đồ ăn bị mốc hoặc đồ ăn đã biến chất. Đặc biệt nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.