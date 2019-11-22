Hy hữu: Bác sĩ dùng miệng hút 800ml nước tiểu để cứu hành khách mắc chứng bí tiểu trên chuyến bay

Sống khỏe 22/11/2019 06:49

Vị bác sĩ cứu người trên chuyến bay CZ399 của hãng hàng không Southern Airlines (Trung Quốc) gần đây nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu CZ399 khởi hành từ Quảng Châu (Trung Quốc) đi New York (Mỹ). Một hành khách đột nhiên mắc chứng bí tiểu và rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi tiếp viên hàng không phát đi tín hiệu nhờ trợ giúp, bác sĩ Trương Hồng đến từ Bệnh viện Đại học Tế Nam và bác sĩ Tiêu Chiêm Tường đến từ Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam đã đến giúp đỡ.

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Bác sĩ Tiêu Chiêm Tường dùng các thiết bị có trên máy bay hỗ trợ bệnh nhân đi tiểu nhưng thất bại

Hai bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân hơn 70 tuổi này mắc chứng bí tiểu, bàng quang chứa khoảng 1000ml nước tiểu. Nếu không có phương pháp xử lý kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ vỡ bàng quang. Sau đó bác sĩ Tiêu sử dụng các thiết bị có sẵn trên chuyến bay giúp bệnh nhân thông tiểu nhưng thất bại. Trước tình huống nguy cấp đó, bác sĩ Trương Hồng đã dùng ống thông tiểu để hút trực tiếp bằng miệng.

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Trong tình hình nguy cấp, bác sĩ Trương Hồng đã trực tiếp hút nước tiểu của người bệnh ra ngoài
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Bác sĩ Trương Hồng dùng miệng hút được 700-800 ml nước tiểu

Sau 37 phút hút trực tiếp bằng miệng, bác sĩ Trương Hồng đã hút được 700-800 ml nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Sau khi loạt hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng Trung Quốc đã dành những lời "có cánh" cho vị bác sĩ cứu người này.

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'Đồ nghề' giúp bác sĩ cứu người trong trường hợp nguy cấp của bác sĩ Trương Hồng
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Bác sĩ Trương Hồng hiện đã 55 tuổi và có 30 năm làm trong nghề y

Chia sẻ với phóng viên Sina, bác sĩ Trương Hồng cho biết năm nay ông đã 55 tuổi và đã có 30 năm hoạt động trong nghề y. Nói về hành động cứu người trên máy bay vừa qua, ông thừa nhận: “Không ai là không sợ cả”. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, lúc đó ông chỉ muốn giúp bệnh nhân: “Nói thật hút đến hơi thứ 2 là tôi muốn ói, cũng sợ lây một số bệnh truyền nhiễm, hiện nay cũng không dám nói chắc chắn là không có việc gì nhưng tôi không hổ thẹn với lương tâm”. Với ông, chữa khỏi cho bệnh nhân là điều hạnh phúc nhất của người thầy thuốc.

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Từ khóa:   Bác sĩ Trương Hồng bí tiểu Tiêu Chiêm Tường

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