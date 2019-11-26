Ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta mắc ung thư. Vì vậy muốn tránh xa căn bệnh này, chúng ta cần phải kiên trì những thói quen có lợi cho sức khỏe . Theo QQ (Trung Quốc), các bác sĩ khuyên bạn thực hiện “hai nên buổi sáng, ba không nên buổi tối” để phòng ngừa ung thư .

Thói quen tốt đầu tiên nên duy trì vào buổi sáng là phải ăn sáng hàng ngày. Rất nhiều người cho rằng nhịn ăn sáng sẽ tốt cho dạ dày nhưng trên thực tế quan điểm này hoàn toàn sai. Thời gian một đêm là khá dài, lượng thức ăn trong dạ dày phần lớn đã được tiêu hóa, lượng acid trong dạ dày lúc này tương đối cao chính vì thế chúng ta phải ăn sáng đúng giờ để trung hòa lượng acid này.

Nếu không ăn sáng sẽ gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Thời gian lâu dần rất dễ hình thành các bệnh liên quan đến dạ dày, thậm chí có thể là ung thư dạ dày.

Nên ăn sáng phong phú nhưng nói không với dầu mỡ

Điều thứ hai nên làm vào buổi sáng đó là ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng nhưng không nên ăn đồ dầu mỡ. Chỉ cần ăn sáng đúng giờ, bữa sáng phong phú mới giúp cơ thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Rau xanh, mỳ, trứng gà, sữa… đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe.

Ba không nên vào buổi tối

Không uống rượu vào buổi tối

Nguyên tắc không nên đầu tiên vào buổi tối chính là không uống rượu. Nhiều người có thói quen uống rượu vào buổi tối nhưng hành động này rất có hại cho sức khỏe. Thường xuyên dùng bia rượu còn dẫn đến nhiều bệnh về tim mạch cũng như ung thư.

Ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư, vì vậy chúng ta cần hết sức chú ý chế độ dinh dưỡng dung nạp vào cơ thể hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn nhiều vào buổi tối

Khác với bữa sáng, bữa tối không nên ăn quá nhiều vì nếu ăn nhiều các cơ quan trong cơ thể sẽ phải hoạt động nhiều để tiêu hóa thức ăn được dung nạp. Về lâu dài, điều này sẽ không có lợi cho cơ thể đặc biệt là gan và tuyến tụy.

Không nên ăn thực phẩm giàu chất béo vào buổi tối

Bữa tối thanh đạm là thực đơn tốt nhất cho cơ thể, đặc biệt là rau xanh. Còn những thực phẩm chiên rán chứa nhiều dầu mỡ tốt nhất là ít ăn hoặc không nên ăn vào buổi tối. Đó là cách tốt nhất để có một sức khỏe mong muốn.

Theo các chuyên gia sức khỏe, chúng ta có thể phòng tránh bệnh ung thư qua con đường ăn uống. Do đó, hãy cố gắng thực hiện những điều này để không còn lo lắng về căn bệnh quái ác này nữa.