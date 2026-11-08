Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39

Sao quốc tế 08/11/2026 11:53

Xuất hiện tại lễ khai mạc Giải thưởng Kim Kê 2026, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo rạng rỡ. Đáng chú ý, vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Thay vì vẻ ngoài mảnh mai từng gắn liền với hình ảnh của cô, diện mạo hiện tại mang đến cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Xuất hiện tại lễ khai mạc Giải thưởng Kim Kê 2026, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo rạng rỡ. Đáng chú ý, vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Thay vì vẻ ngoài mảnh mai từng gắn liền với hình ảnh của cô, diện mạo hiện tại mang đến cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Tại sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn thiết kế Haute Couture cúp ngực thuộc thương hiệu Giorgio Armani, mang gam màu nude trầm sang trọng. Phần thân trên được đính kết thủ công với những chi tiết hoa nổi lấp lánh, tạo điểm nhấn tinh tế. Thiết kế xẻ nhẹ ở phần ngực kết hợp lớp vải voan mỏng giúp nữ diễn viên tôn lên đường nét quyến rũ mà không làm mất đi vẻ thanh lịch.

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39 - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39 - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39 - Ảnh 3

Phần chân váy xòe rộng, phủ lớp lưới ánh kim lấp lánh, khiến tổng thể trang phục thêm phần mềm mại và nổi bật. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng kiểu tóc búi cao gọn gàng cùng bộ trang sức kim cương gồm dây chuyền thanh mảnh và khuyên tai dáng dài. Lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật làn da sáng, nụ cười tươi tắn và thần thái tự tin của người đẹp.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất lại là sự thay đổi về vóc dáng của Triệu Lệ Dĩnh. Qua những hình ảnh được truyền thông ghi lại, gương mặt nữ diễn viên trông tròn trịa, phúc hậu hơn. Đôi má đầy đặn cùng bờ vai và cánh tay có da có thịt giúp cô tạo cảm giác trẻ trung, gần gũi. Nhiều khán giả nhận xét diện mạo hiện tại mang đến cho mỹ nhân sinh năm 1987 vẻ đẹp tươi tắn, có sức sống hơn.

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39 - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39 - Ảnh 5Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với diện mạo đầy đặn, trẻ trung ở tuổi 39 - Ảnh 6

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng khiến người hâm mộ lo lắng vì vóc dáng quá mảnh mai. Có thời điểm, cân nặng của cô được cho là chỉ khoảng 40 kg dù sở hữu chiều cao 1,65 m. Hình thể gầy gò khiến nữ diễn viên phần nào mất đi vẻ ngọt ngào, tròn trịa vốn là nét đặc trưng trong hình ảnh thời kỳ đầu sự nghiệp.

Vì vậy, sự thay đổi lần này nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít ý kiến cho rằng vẻ ngoài đầy đặn giúp Triệu Lệ Dĩnh trông khỏe mạnh và rạng rỡ hơn. Ở tuổi 39, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ thần thái tự tin, chín chắn tại một sự kiện điện ảnh lớn.

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