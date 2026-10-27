Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với diện mạo mới, khán giả mong chờ dự án phim tiếp theo

Sao quốc tế 27/10/2026 14:10

Triệu Lệ Dĩnh tham gia một dự án sáng tạo hình ảnh thú cưng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng MC Tạ Na và Đỗ Hoa, nhà sáng lập Yuehua Entertainment. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, nhất là khi cô ít tham gia các hoạt động quảng bá phim ảnh thời gian gần đây.

Triệu Lệ Dĩnh tham gia một dự án sáng tạo hình ảnh thú cưng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng MC Tạ Na và Đỗ Hoa, nhà sáng lập Yuehua Entertainment. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, nhất là khi cô ít tham gia các hoạt động quảng bá phim ảnh thời gian gần đây.

Trong loạt hình được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục trắng, để tóc ngắn với phần mái ngang. Diện mạo mới của cô tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên Weibo. Một số khán giả chưa hài lòng với kiểu tóc và phong cách tạo hình, trong khi những người khác cho rằng hình ảnh của nghệ sĩ có thể thay đổi tùy theo tính chất sự kiện. Bởi vậy, diện mạo lần này trở thành chủ đề được bàn luận bên cạnh hoạt động mới của nữ diễn viên.

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với diện mạo mới, khán giả mong chờ dự án phim tiếp theo - Ảnh 1

Việc Triệu Lệ Dĩnh tham gia dự án liên quan đến AI cũng khiến công chúng quan tâm. Hoạt động này tập trung vào công nghệ tạo hình thú cưng, đồng thời giới thiệu các sản phẩm như móc khóa và đồ chơi. Một bộ phận khán giả bày tỏ mong muốn nữ diễn viên sớm trở lại với những dự án phim ảnh nổi bật. Tuy nhiên, những phản ứng trên mạng xã hội chưa đủ để đánh giá tác động của hoạt động thương mại này đối với sự nghiệp của cô.

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh chưa có nhiều thông tin mới về lịch trình phim ảnh. Hai tác phẩm được nhắc đến là Tại nhân gian và Tiểu thành đại sự, còn gọi là Chuyện lớn nơi phố nhỏ. Trong đó, Tại nhân gian thử nghiệm cách kể chuyện mang màu sắc riêng, còn Tiểu thành đại sự khai thác những câu chuyện gắn với đời sống xã hội. Các lựa chọn này cho thấy nữ diễn viên tiếp tục tìm kiếm những hướng đi khác ngoài dòng phim thần tượng quen thuộc.

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với diện mạo mới, khán giả mong chờ dự án phim tiếp theo - Ảnh 2

Dù vậy, phản hồi của khán giả đối với các tác phẩm chưa hoàn toàn đồng nhất. Điều này khiến lựa chọn vai diễn tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh trở thành vấn đề được quan tâm. Sau nhiều năm hoạt động, việc theo đuổi những nhân vật có chiều sâu hoặc đề tài xã hội đòi hỏi cô phải tìm được kịch bản phù hợp.

Ngoài ra, Bành Hồ hải chiến, dự án có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh với vai trò khách mời, cũng được nhắc đến. Tuy nhiên, thời điểm phát hành và kế hoạch quảng bá cần chờ thông tin chính thức cập nhật.

Từ diện mạo mới đến các hoạt động ngoài màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Khán giả hiện chờ đợi những thông tin cụ thể về dự án tiếp theo, bởi lựa chọn vai diễn mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến định hướng phát triển của nữ diễn viên trong thời gian tới.

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