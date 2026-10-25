Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép

Sao quốc tế 25/10/2026 17:43

Lâm Tâm Như đang thu hút sự chú ý khi yêu cầu xử lý các quảng cáo nước giặt trên Douyin sử dụng hình ảnh của cô được tạo hoặc chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Lâm Tâm Như đang thu hút sự chú ý khi yêu cầu xử lý các quảng cáo nước giặt trên Douyin sử dụng hình ảnh của cô được tạo hoặc chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo truyền thông Đài Loan, những nội dung này khiến nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo và trang phục khác thường, làm dấy lên tranh luận về quyền sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trong hoạt động thương mại. Đáng chú ý, Lâm Tâm Như thực sự là người đại diện cho thương hiệu liên quan. Tuy nhiên, việc được phép sử dụng hình ảnh trong phạm vi quảng cáo không đồng nghĩa với việc bên quảng bá có thể tùy ý chỉnh sửa diện mạo của cô bằng công nghệ AI.

Trước sự việc, ê-kíp của nữ diễn viên đã gửi thư luật sư, yêu cầu gỡ bỏ những nội dung bị cho là vi phạm. Phía cô đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành khởi kiện nếu vấn đề không được giải quyết. Động thái cứng rắn cho thấy Lâm Tâm Như muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng dễ dàng tạo ra những hình ảnh chân thực nhưng không phản ánh đúng diện mạo hoặc sự lựa chọn của người được sử dụng hình ảnh.

Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh 1

Sinh năm 1976, Lâm Tâm Như là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á từ cuối thập niên 1990. Cô nổi tiếng nhờ vai Hạ Tử Vy trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. Hình tượng dịu dàng, thông minh và giàu tình cảm của nhân vật nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng, đưa tên tuổi nữ diễn viên lên hàng ngôi sao được yêu thích.

Sau thành công ban đầu, cô tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm như Tân Dòng Sông Ly Biệt và Mỹ Nhân Tâm Kế, từng bước mở rộng hình tượng diễn xuất. Thay vì chỉ gắn bó với những vai nữ chính mong manh, Lâm Tâm Như dần lựa chọn các nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều sắc thái hơn.

Một dấu mốc đáng chú ý trong giai đoạn trưởng thành của cô là Hoa Đăng Sơ Thượng. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai La Vũ Nùng, người phụ nữ điều hành hộp đêm tại Đài Loan vào thập niên 1980, phải đối mặt với nhiều bí mật và mối quan hệ phức tạp. Vai diễn giúp cô nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Chung năm 2022.

Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh 2

Bên cạnh diễn xuất, Lâm Tâm Như còn phát triển sự nghiệp sản xuất phim, tham gia lựa chọn kịch bản và xây dựng các dự án truyền hình. Hướng đi này giúp cô chủ động hơn trong công việc, đồng thời mở rộng vai trò trong ngành giải trí.

Về đời tư, nữ diễn viên kết hôn với Hoắc Kiến Hoa năm 2016. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2017 và tương đối kín tiếng về cuộc sống gia đình.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Vụ việc lần này cũng phản ánh thách thức ngày càng lớn đối với người nổi tiếng khi hình ảnh có thể bị chỉnh sửa, tái tạo bằng AI để phục vụ mục đích thương mại. Việc yêu cầu gỡ bỏ nội dung không được cấp phép là cách nữ diễn viên bảo vệ hình ảnh đã xây dựng trong nhiều năm, đồng thời đặt ra vấn đề về trách nhiệm của các bên khi sử dụng công nghệ mới trong quảng cáo.

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Lâm Tâm Như mới đây tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Thế Tân và được trao danh hiệu “Cựu sinh viên xuất sắc”. Sự xuất hiện của nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi cô trở lại ngôi trường từng theo học và chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình kết hợp giữa giáo dục và sự nghiệp nghệ thuật.

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