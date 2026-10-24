Thành Long tái xuất ở tuổi 72, trở lại vai diễn huyền thoại sau 14 năm

Sao quốc tế 24/10/2026 17:30

Sau 14 năm kể từ khi 12 Con Giáp ra mắt, Thành Long chính thức trở lại với vai Á Châu Phi Ưng trong phần phim mới Kế Hoạch Phi Ưng 4 (Armour of God IV: Ultimatum). Ở tuổi 72, ngôi sao võ thuật tiếp tục tham gia dự án hành động quy mô lớn, với nhiều cảnh quay tại nước ngoài và những thử thách thể lực đáng chú ý.

Theo truyền thông Kazakhstan, đoàn phim đã hoàn thành giai đoạn ghi hình tại quốc gia Trung Á vào đầu tháng 10.2026. Ngày 7.10, Thành Long có mặt tại thủ đô Astana để tham gia hoạt động giao lưu báo chí và gặp Phó tổng thống Kazakhstan Erlan Karin. Cuộc gặp đề cập đến quá trình hợp tác sản xuất bộ phim cũng như tiềm năng phát triển các dự án điện ảnh quốc tế tại đây.

Thành Long tiết lộ ý tưởng hợp tác được hình thành từ khoảng năm 2017-2018, khi ông gặp Erlan Karin trong một chuyến công tác tại Trung Quốc. Phía Kazakhstan khi đó ngỏ lời mời nam diễn viên thực hiện một dự án điện ảnh tại nước này. Ban đầu, ông còn do dự vì chưa hiểu rõ văn hóa địa phương và không chắc kế hoạch có thể thành hiện thực. Sau những cuộc trao đổi tiếp theo, dự án dần được hoàn thiện và chính thức bước vào giai đoạn ghi hình trong năm 2026.

Thành Long tái xuất ở tuổi 72, trở lại vai diễn huyền thoại sau 14 năm - Ảnh 1

Kế Hoạch Phi Ưng 4 do đạo diễn Kazakhstan Robert Kun thực hiện, với sự tham gia của các đối tác sản xuất quốc tế. Đoàn phim ghi hình tại nhiều địa điểm như Almaty, vùng Mangystau, hẻm núi Bozzhyra và một số bối cảnh ở Azerbaijan. Theo kế hoạch, ê-kíp sẽ tiếp tục thực hiện các cảnh quay tại Trung Quốc trước khi hoàn tất quá trình sản xuất.

Trong phần phim mới, Á Châu Phi Ưng tiếp tục hành trình truy tìm cổ vật. Sau thời gian rời xa những nhiệm vụ nguy hiểm, nhân vật buộc phải tái xuất khi bảo vật cổ Tumar trở thành mục tiêu tranh giành của nhiều thế lực. Cuộc truy tìm đưa ông đến những vùng đất xa lạ, kéo theo hàng loạt tình huống nguy hiểm.

Thành Long tái xuất ở tuổi 72, trở lại vai diễn huyền thoại sau 14 năm - Ảnh 2

Đáng chú ý, quá trình ghi hình được cho là không tránh khỏi sự cố. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất địa phương, Thành Long bị thương ở vai và sau đó gặp chấn thương gãy xương sườn. Dù được khuyến nghị nghỉ ngơi, ông vẫn trở lại trường quay sau vài ngày để tiếp tục công việc. Thông tin này khiến người hâm mộ vừa khâm phục tinh thần làm nghề của nam diễn viên, vừa lo lắng cho sức khỏe của ông.

Nhân vật Á Châu Phi Ưng lần đầu xuất hiện trong Long Huynh Hổ Đệ năm 1986, sau đó trở lại trong Kế Hoạch Phi Ưng năm 1991 và 12 Con Giáp năm 2012. Loạt phim ghi dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa võ thuật, phiêu lưu và hài hước.

Ở phần mới, Thành Long không trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn như một số dự án trước mà giao vị trí này cho Robert Kun, đồng thời vẫn tham gia định hướng sáng tạo. Phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên trẻ Hướng Hàm Chi và dự kiến ra mắt năm 2027, dù lịch phát hành cụ thể chưa được xác nhận.

Thành Long ở tuổi 72: Phim gây tranh cãi, danh tiếng vẫn chưa dễ lung lay

Thành Long ở tuổi 72: Phim gây tranh cãi, danh tiếng vẫn chưa dễ lung lay

Ở tuổi 72, Thành Long vẫn miệt mài với các dự án điện ảnh dù không phải tác phẩm nào của ông cũng nhận được phản hồi tích cực. Trước những ý kiến cho rằng việc xuất hiện liên tục trên màn ảnh có thể làm giảm sức hút, sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của ngôi sao võ thuật cho thấy danh tiếng của ông vẫn có chỗ đứng riêng trong ngành điện ảnh.

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