Tài tử Thành Long cho biết đã chuẩn bị sẵn di nguyện của mình

Sao quốc tế 21/07/2026 16:36

Những năm gần đây, trang cá nhân của Thành Long không chỉ cập nhật các dự án nghệ thuật mà còn trở thành nơi ông gửi lời tiễn biệt đến nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong giới giải trí.

Mới đây, sau khi diễn viên gạo cội Tạ Hiền qua đời, "ngôi sao võ thuật" tiếp tục đăng tâm thư tưởng niệm, khiến nhiều khán giả xúc động.

Thành Long cho biết ông nhận tin buồn ngay khi đang làm việc trên phim trường. Nam diễn viên nhớ lại quãng thời gian còn là diễn viên đóng thế, khi Tạ Hiền đã là tên tuổi hàng đầu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Theo ông, đàn anh luôn quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ lớp hậu bối và cả hai đã cùng trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ của nền điện ảnh xứ Cảng thơm.

Tài tử Thành Long cho biết đã chuẩn bị sẵn di nguyện của mình - Ảnh 1

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả nhận ra rằng trong khoảng ba năm trở lại đây, Thành Long đã liên tiếp nói lời chia tay với hơn 10 đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Trong số đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Tạ Hiền, nhà sản xuất Thi Nam Sinh, nhà văn kiêm nhà sản xuất Thái Lan, nữ diễn viên Trịnh Bội Bội, đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật Nguyên Khuê, diễn viên Richard Norton, nhạc sĩ Lưu Gia Xương, diễn viên Lý Lệ Lệ... Ông cũng từng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Akira Toriyama, tác giả bộ truyện nổi tiếng Dragon Ball.

Mỗi lời tiễn biệt đều gắn với những kỷ niệm riêng. Khi Nguyên Khuê qua đời, Thành Long kể về quãng thời gian cả hai cùng học võ, lớn lên và đồng hành như anh em. Với Trịnh Bội Bội, ông gọi bà là một huyền thoại của điện ảnh, người sẽ luôn được khán giả ghi nhớ.

Tài tử Thành Long cho biết đã chuẩn bị sẵn di nguyện của mình - Ảnh 2

Việc liên tiếp chứng kiến những người thân quen rời xa cuộc đời cũng khiến Thành Long thay đổi cách nhìn về sự sống và cái chết. Theo truyền thông Trung Quốc ngày 21.7, nam diễn viên tiết lộ ông đã âm thầm thu âm một ca khúc đặc biệt. Tuy nhiên, bài hát sẽ không được phát hành trong lúc ông còn sống mà chỉ công bố vào ngày ông qua đời.

Thành Long cho biết ai rồi cũng sẽ phải đối diện với quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Chính vì vậy, ông lựa chọn sống trọn vẹn hơn với hiện tại. Nếu có điều muốn nói, ông sẽ nói ngay; nếu có việc muốn làm, ông sẽ bắt tay thực hiện thay vì trì hoãn. Theo nam diễn viên, trải qua nhiều cuộc chia ly giúp ông trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống và không còn muốn lãng phí thời gian cho những nỗi lo về tương lai.

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Sự ra đi của nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền khiến làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) chìm trong không khí tiếc thương.

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