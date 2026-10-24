Lý Tiểu Nhiễm xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 11 năm chung sống

Sao quốc tế 24/10/2026 11:00

Gần đây, nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm xác nhận cô và doanh nhân Từ Giai Ninh đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ năm 2025. Thông báo ngắn gọn của nữ diễn viên thu hút sự chú ý, nhất là khi cùng thời điểm, truyền thông Trung Quốc đưa tin doanh nghiệp có liên quan đến chồng cũ của cô nằm trong danh sách phải thi hành án với số tiền hơn 21 triệu NDT, tương đương hơn 81 tỷ đồng.

Ngày 19/10, nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm xác nhận cô và doanh nhân Từ Giai Ninh đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ năm 2025. Thông báo ngắn gọn của nữ diễn viên thu hút sự chú ý, nhất là khi cùng thời điểm, truyền thông Trung Quốc đưa tin doanh nghiệp có liên quan đến chồng cũ của cô nằm trong danh sách phải thi hành án với số tiền hơn 21 triệu NDT, tương đương hơn 81 tỷ đồng.

Trên mạng xã hội, Lý Tiểu Nhiễm viết: “Đã ly hôn năm ngoái, không còn liên quan, không làm phiền nhau, chúc mỗi người đều bình an”. Cô không chia sẻ thêm về nguyên nhân đổ vỡ hay những vấn đề liên quan đến tài chính của chồng cũ.

Theo dữ liệu công khai từ Qichacha, doanh nghiệp được nhắc đến thành lập vào tháng 1.2020, có vốn đăng ký 3 triệu NDT. Từ Giai Ninh từng đảm nhiệm các vị trí người đại diện pháp luật, giám đốc và người phụ trách tài chính. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, sáng tác kịch bản, kinh doanh bản quyền, quản lý nghệ sĩ và môi giới biểu diễn.

Lý Tiểu Nhiễm xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 11 năm chung sống - Ảnh 1

Thông tin về khoản tiền thi hành án khiến đời tư của Lý Tiểu Nhiễm một lần nữa trở thành chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có căn cứ xác định vấn đề tài chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ. Nữ diễn viên cũng không đề cập mối liên hệ giữa hai sự việc trong thông báo của mình.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh đăng ký kết hôn vào tháng 6.2014 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đến tháng 8.2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Brussels, Bỉ. Từ Giai Ninh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, từng tham gia dự án “Không kịp nói yêu em”, bộ phim có Lý Tiểu Nhiễm đóng chính.

Trong hơn một thập kỷ chung sống, hai người tương đối kín tiếng về đời tư và không có con chung. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên từng tham gia hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp có liên quan đến chồng, nhưng đã rút khỏi vai trò cổ đông trước khi xác nhận ly hôn.

Lý Tiểu Nhiễm xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 11 năm chung sống - Ảnh 2

Trong khi đó, Lý Tiểu Nhiễm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Sinh năm 1976, cô được khán giả biết đến qua các tác phẩm như “Như sương như mưa lại như gió”, “Không kịp nói yêu em”, “Thất kiếm hạ thiên sơn” và “Khánh Dư Niên 2”. Gần đây, việc tham gia chương trình “Đạp gió 2026” giúp nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý.

Sau khi cuộc hôn nhân khép lại, Lý Tiểu Nhiễm không đưa ra lời giải thích dài dòng. Thông điệp của cô tập trung vào mong muốn hai người tôn trọng cuộc sống riêng, không làm phiền nhau và giữ sự bình yên sau chia tay.

'Chị Đẹp' Lý Tiểu Nhiễm vừa ly hôn, tự thưởng siêu xe trị giá 11 tỷ đồng

'Chị Đẹp' Lý Tiểu Nhiễm vừa ly hôn, tự thưởng siêu xe trị giá 11 tỷ đồng

Trong ngày Thất tịch, khi nhiều cặp đôi Cbiz khoe hoa, quà và những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia, Lý Tiểu Nhiễm lại gây chú ý theo một cách khác. Nữ diễn viên vừa trải qua biến động hôn nhân đã tự thưởng cho mình món quà đắt giá, cho thấy cô dường như đang tận hưởng cuộc sống độc thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Tiểu Nhiễm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Chị Đẹp' Lý Tiểu Nhiễm vừa ly hôn, tự thưởng siêu xe trị giá 11 tỷ đồng

'Chị Đẹp' Lý Tiểu Nhiễm vừa ly hôn, tự thưởng siêu xe trị giá 11 tỷ đồng

Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng

Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng

Lý Tiểu Nhiễm 'gây sốt' nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50

Lý Tiểu Nhiễm 'gây sốt' nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với màn trình diễn độc đáo trên thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với màn trình diễn độc đáo trên thảm đỏ

Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên

Cô gái gây sốt tại concert F4 vì có ngoại hình giống cố diễn viên Từ Hy Viên

Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt

Bạch Lộc đối mặt biến động lớn khi lượng người theo dõi sụt giảm chóng mặt

TIN MỚI NHẤT

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng của các bên khi cô gái bị vợ người tình 50 tuổi bắt quả tang rồi chạy trốn trong hoảng loạn

Phản ứng của các bên khi cô gái bị vợ người tình 50 tuổi bắt quả tang rồi chạy trốn trong hoảng loạn

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Anh rể đưa bồ đi đẻ còn tưởng không ai hay biết, nào ngờ em vợ xuất hiện với màn phản đòn bất ngờ

Anh rể đưa bồ đi đẻ còn tưởng không ai hay biết, nào ngờ em vợ xuất hiện với màn phản đòn bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Phòng bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi tò mò đẩy cửa nhìn vào liền rùng mình trước bí mật của em dâu

Phòng bố chồng bốc mùi nồng nặc, tôi tò mò đẩy cửa nhìn vào liền rùng mình trước bí mật của em dâu

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

4 tháng sau ly hôn thấy vợ cũ tái hôn, tôi đến dự đám cưới thì gục ngã trước sự thật đau đớn

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đi chợ nghe câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng

Đi chợ nghe câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi phát hiện bộ mặt thật của chồng

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/10-26/10), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/10-26/10), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tưởng đã yên ổn sau khi kết hôn, tôi choáng váng khi 3 tình cũ của chồng lần lượt kết bạn rồi nhắn tin

Tưởng đã yên ổn sau khi kết hôn, tôi choáng váng khi 3 tình cũ của chồng lần lượt kết bạn rồi nhắn tin

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa?

4 lợi ích về sức khỏe khi ăn hành tây sống, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Trương Giai Ninh lộ vòng bụng nhô cao, nghi vấn mang thai tiếp tục gây xôn xao

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

Studio Triệu Lệ Dĩnh bị fan chỉ trích vì gu thẩm mỹ, tạo hình gây thất vọng

Studio Triệu Lệ Dĩnh bị fan chỉ trích vì gu thẩm mỹ, tạo hình gây thất vọng

Dương Mịch gây chú ý với tạo hình cổ điển, nhan sắc chiếm sóng Weibo

Dương Mịch gây chú ý với tạo hình cổ điển, nhan sắc chiếm sóng Weibo

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp trong phim cổ trang mới, ấn định ngày lên sóng