Trên mạng xã hội, Lý Tiểu Nhiễm viết: “Đã ly hôn năm ngoái, không còn liên quan, không làm phiền nhau, chúc mỗi người đều bình an”. Cô không chia sẻ thêm về nguyên nhân đổ vỡ hay những vấn đề liên quan đến tài chính của chồng cũ.

Ngày 19/10, nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm xác nhận cô và doanh nhân Từ Giai Ninh đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ năm 2025. Thông báo ngắn gọn của nữ diễn viên thu hút sự chú ý, nhất là khi cùng thời điểm, truyền thông Trung Quốc đưa tin doanh nghiệp có liên quan đến chồng cũ của cô nằm trong danh sách phải thi hành án với số tiền hơn 21 triệu NDT, tương đương hơn 81 tỷ đồng.

Theo dữ liệu công khai từ Qichacha, doanh nghiệp được nhắc đến thành lập vào tháng 1.2020, có vốn đăng ký 3 triệu NDT. Từ Giai Ninh từng đảm nhiệm các vị trí người đại diện pháp luật, giám đốc và người phụ trách tài chính. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, sáng tác kịch bản, kinh doanh bản quyền, quản lý nghệ sĩ và môi giới biểu diễn.

Thông tin về khoản tiền thi hành án khiến đời tư của Lý Tiểu Nhiễm một lần nữa trở thành chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có căn cứ xác định vấn đề tài chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ. Nữ diễn viên cũng không đề cập mối liên hệ giữa hai sự việc trong thông báo của mình.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh đăng ký kết hôn vào tháng 6.2014 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đến tháng 8.2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Brussels, Bỉ. Từ Giai Ninh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, từng tham gia dự án “Không kịp nói yêu em”, bộ phim có Lý Tiểu Nhiễm đóng chính.

Trong hơn một thập kỷ chung sống, hai người tương đối kín tiếng về đời tư và không có con chung. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên từng tham gia hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp có liên quan đến chồng, nhưng đã rút khỏi vai trò cổ đông trước khi xác nhận ly hôn.

Trong khi đó, Lý Tiểu Nhiễm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Sinh năm 1976, cô được khán giả biết đến qua các tác phẩm như “Như sương như mưa lại như gió”, “Không kịp nói yêu em”, “Thất kiếm hạ thiên sơn” và “Khánh Dư Niên 2”. Gần đây, việc tham gia chương trình “Đạp gió 2026” giúp nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý.

Sau khi cuộc hôn nhân khép lại, Lý Tiểu Nhiễm không đưa ra lời giải thích dài dòng. Thông điệp của cô tập trung vào mong muốn hai người tôn trọng cuộc sống riêng, không làm phiền nhau và giữ sự bình yên sau chia tay.