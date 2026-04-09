Lý Tiểu Nhiễm 'gây sốt' nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50

Mới đây, chương trình giải trí Đạp gió 2026 (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2026) đang là game show thu hút người xem nhất tại Trung Quốc hiện tại. Sau buổi phát sóng đầu tiên, chương trình đạt tới 150 triệu điểm nhiệt trên Wechat với rất nhiều đề tài liên quan. Show Đạp gió chiếm nhiều vị trí trên BXH từ khóa hot nhất của Weibo, trong đó nhan sắc của Lý Tiểu Nhiễm nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Trong dàn thí sinh năm nay, Lý Tiểu Nhiễm thuộc nhóm người có độ tuổi cao nhất. Nếu chỉ nhìn từ ngoại hình và nguồn năng lượng mà nữ diễn viên tỏa ra, không ai tin Lý Tiểu Nhiễm đã bước sang tuổi 50. Chủ đề liên quan tới nhan sắc trẻ mãi không già của Lý Tiểu Nhiễm cũng nhận về hơn 21 triệu lượt đọc.

Lý Tiểu Nhiễm sinh năm 1976, là một trong những nữ thần sắc đẹp nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Ngay từ khi mới bước chân vào giới giải trí, Lý Tiểu Nhiễm đã nổi bật với làn da trắng tới mức khi quay phim hóa trang phải giảm tông màu da giúp cô. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng sở hữu vóc dáng đáng mơ ước với chiều cao 1,68 m, vòng một gợi cảm, được ca tụng là khuôn ngực hấp dẫn nhất showbiz.

Lý Tiểu Nhiễm từng tâm sự cô không có thói quen chăm sóc da đặc biệt nào. Thậm chí, nữ diễn viên có nhiều thói quen xấu như thức khuya chơi game. Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi quay phim gần đây, tôi đã thử dùng mặt nạ như những người khác. Tôi đắp liên tục trong 4 ngày. Đến ngày thứ 5, da tôi nổi lên một lớp mụn nhỏ li ti. Tôi nghĩ mình là kiểu người không biết chăm sóc da nhiều. Tôi thường chỉ dùng xà phòng keo ong 26 NDT để rửa mặt". Thay vào đó, Lý Tiểu Nhiễm chọn thả lỏng tinh thần, hạn chế áp lực. Quan điểm sống của Lý Tiểu Nhiễm là không chạy theo áp lực hoàn hảo. Cô buông bỏ việc kỳ vọng quá mức vào bản thân để giữ tinh thần nhẹ nhàng, từ đó duy trì vẻ ngoài và năng lượng tích cực.

