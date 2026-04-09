Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này

Sao quốc tế 09/04/2026 17:30

Sau 9 năm kể từ cái kết "băng hồ" gây ám ảnh, Sở Kiều Truyện chính thức trở lại với phần tiếp theo mang tên Băng hồ trùng sinh. Ngay khi công bố, dự án lập tức tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ, không chỉ vì yếu tố hoài niệm mà còn bởi kỳ vọng về một lời giải trọn vẹn cho câu chuyện từng khiến hàng triệu khán giả tiếc nuối.

Bộ phim cổ trang Sống Lại Hồ Băng (còn được gọi là Sở Kiều Truyện 2) chính thức lên sóng ngày 8/4 nhưng nhanh chóng rơi vào tình trạng gây tranh cãi, nhận về phản ứng dữ dội từ khán giả.

Cụ thể, 5 tập đầu của phim phát hành trên Tencent Video và iQIYI đều không xuất hiện bất kỳ quảng cáo nào ở các vị trí quen thuộc như đầu, giữa hay cuối phim. Đây là hiện tượng hiếm gặp với một dự án cổ trang được quảng bá rầm rộ, làm dấy lên nghi vấn về khả năng thu hút tài trợ và giá trị thương mại của bộ phim.

Không chỉ gây chú ý vì yếu tố thương mại, Sống Lại Hồ Băng còn vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cư dân mạng ngay trong ngày đầu phát sóng. Trên các nền tảng như Douyin và Xiaohongshu, nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay phim, chủ yếu xoay quanh nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm.

Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này - Ảnh 1

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều là tranh cãi trước đó liên quan đến nữ diễn viên, khiến thiện cảm của công chúng suy giảm. Cụm từ “bông tai Hoàng Dương” tiếp tục bị đào lại và trở thành tâm điểm chỉ trích, kéo theo loạt ý kiến cho rằng đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của phim.

Bên cạnh đó, phản ứng tiêu cực còn đến từ việc bộ phim được quảng bá dưới danh nghĩa phần tiếp theo của Sở Kiều Truyện. Điều này vô tình khiến khán giả đặt kỳ vọng cao và so sánh trực tiếp với phiên bản trước, từng gắn liền với tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh.

Một trong những điểm gây tranh luận lớn nhất là phần thể hiện của nữ chính. Nhiều ý kiến cho rằng Hoàng Dương Điền Điềm chưa thể hiện được khí chất của nhân vật “Tú Lệ Vương”, vốn là một nữ tướng mạnh mẽ.

Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này - Ảnh 2

Khán giả nhận xét diễn xuất của cô còn thiếu ổn định, đặc biệt ở phần thể hiện bằng ánh mắt. Một số bình luận cho rằng nhân vật bị xây dựng lệch so với nguyên tác, từ hình tượng kiên cường chuyển sang yếu đuối, dễ xúc động, khiến tổng thể mất đi “linh hồn” vốn có.

Sự trở lại lần này còn gây chú ý đặc biệt ở lựa chọn diễn viên khi Hoàng Dương Điềm Điềm, từng đóng vai Sở Kiều lúc nhỏ năm 2017, nay đảm nhận vai chính ở tuổi trưởng thành. Việc một diễn viên "tự đóng phiên bản lớn lên của chính mình" tạo nên sự kết nối cảm xúc hiếm có, giúp hành trình nhân vật mang tính liền mạch cả về thời gian lẫn tâm lý. Bên cạnh đó, nhân vật Yến Tuân cũng được khắc họa với chiều sâu hơn, từ một thiếu niên đầy nhiệt huyết trở thành kẻ cô độc bị quyền lực bào mòn, tạo nên một bi kịch chính trị giàu sức nặng.

Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này - Ảnh 3

Về mặt hình ảnh, bộ phim ghi nhận bước tiến rõ rệt khi chuyển sang quay ngoại cảnh tại Thanh Hải và Tân Cương, mang đến những khung hình rộng lớn, lạnh giá và chân thực. Ngôn ngữ hình ảnh cũng được điều chỉnh theo hướng tối giản, nặng tính điện ảnh, phản ánh đúng bối cảnh lịch sử đầy biến động. Các cảnh hành động được thiết kế theo phong cách thực chiến, giảm bớt yếu tố kỹ xảo bay lượn, thay vào đó là những pha cận chiến dứt khoát, tạo cảm giác mạnh mẽ và chân thực hơn.

Âm nhạc tiếp tục là điểm nhấn khi ca khúc chủ đề do Lưu Vũ Ninh thể hiện nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa. Giọng hát giàu cảm xúc kết hợp với giai điệu trầm hùng góp phần đẩy cao không khí bi tráng của câu chuyện, đồng thời gợi lại tinh thần quen thuộc của dòng phim cổ trang.

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

Hoàng Dương Điền Điềm đến Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc đăng ký vào học thu hút tới 52 triệu lượt đọc. Ngày 20/8, nữ diễn viên cũng tới trường quay để bổ sung các cảnh phim Sở Kiều truyện 2: Hồ băng trọng sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Dương Điền Điềm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

Đôi khuyên tai trị giá 8 tỷ của mỹ nhân 'Sở Kiều truyện' Hoàng Dương Điền Điềm khiến cha ruột bị điều tra

Đôi khuyên tai trị giá 8 tỷ của mỹ nhân 'Sở Kiều truyện' Hoàng Dương Điền Điềm khiến cha ruột bị điều tra

Một sao nữ gây hoang mang khi livestream lộ vết thương, phát ngôn gây tranh cãi

Một sao nữ gây hoang mang khi livestream lộ vết thương, phát ngôn gây tranh cãi

Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý

Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?