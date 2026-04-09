Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này

Cụ thể, 5 tập đầu của phim phát hành trên Tencent Video và iQIYI đều không xuất hiện bất kỳ quảng cáo nào ở các vị trí quen thuộc như đầu, giữa hay cuối phim. Đây là hiện tượng hiếm gặp với một dự án cổ trang được quảng bá rầm rộ, làm dấy lên nghi vấn về khả năng thu hút tài trợ và giá trị thương mại của bộ phim.

Bộ phim cổ trang Sống Lại Hồ Băng (còn được gọi là Sở Kiều Truyện 2) chính thức lên sóng ngày 8/4 nhưng nhanh chóng rơi vào tình trạng gây tranh cãi, nhận về phản ứng dữ dội từ khán giả.

Không chỉ gây chú ý vì yếu tố thương mại, Sống Lại Hồ Băng còn vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cư dân mạng ngay trong ngày đầu phát sóng. Trên các nền tảng như Douyin và Xiaohongshu, nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay phim, chủ yếu xoay quanh nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều là tranh cãi trước đó liên quan đến nữ diễn viên, khiến thiện cảm của công chúng suy giảm. Cụm từ “bông tai Hoàng Dương” tiếp tục bị đào lại và trở thành tâm điểm chỉ trích, kéo theo loạt ý kiến cho rằng đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của phim.

Bên cạnh đó, phản ứng tiêu cực còn đến từ việc bộ phim được quảng bá dưới danh nghĩa phần tiếp theo của Sở Kiều Truyện. Điều này vô tình khiến khán giả đặt kỳ vọng cao và so sánh trực tiếp với phiên bản trước, từng gắn liền với tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh.

Một trong những điểm gây tranh luận lớn nhất là phần thể hiện của nữ chính. Nhiều ý kiến cho rằng Hoàng Dương Điền Điềm chưa thể hiện được khí chất của nhân vật “Tú Lệ Vương”, vốn là một nữ tướng mạnh mẽ.

Khán giả nhận xét diễn xuất của cô còn thiếu ổn định, đặc biệt ở phần thể hiện bằng ánh mắt. Một số bình luận cho rằng nhân vật bị xây dựng lệch so với nguyên tác, từ hình tượng kiên cường chuyển sang yếu đuối, dễ xúc động, khiến tổng thể mất đi “linh hồn” vốn có.

Sự trở lại lần này còn gây chú ý đặc biệt ở lựa chọn diễn viên khi Hoàng Dương Điềm Điềm, từng đóng vai Sở Kiều lúc nhỏ năm 2017, nay đảm nhận vai chính ở tuổi trưởng thành. Việc một diễn viên "tự đóng phiên bản lớn lên của chính mình" tạo nên sự kết nối cảm xúc hiếm có, giúp hành trình nhân vật mang tính liền mạch cả về thời gian lẫn tâm lý. Bên cạnh đó, nhân vật Yến Tuân cũng được khắc họa với chiều sâu hơn, từ một thiếu niên đầy nhiệt huyết trở thành kẻ cô độc bị quyền lực bào mòn, tạo nên một bi kịch chính trị giàu sức nặng.

Về mặt hình ảnh, bộ phim ghi nhận bước tiến rõ rệt khi chuyển sang quay ngoại cảnh tại Thanh Hải và Tân Cương, mang đến những khung hình rộng lớn, lạnh giá và chân thực. Ngôn ngữ hình ảnh cũng được điều chỉnh theo hướng tối giản, nặng tính điện ảnh, phản ánh đúng bối cảnh lịch sử đầy biến động. Các cảnh hành động được thiết kế theo phong cách thực chiến, giảm bớt yếu tố kỹ xảo bay lượn, thay vào đó là những pha cận chiến dứt khoát, tạo cảm giác mạnh mẽ và chân thực hơn.

Âm nhạc tiếp tục là điểm nhấn khi ca khúc chủ đề do Lưu Vũ Ninh thể hiện nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa. Giọng hát giàu cảm xúc kết hợp với giai điệu trầm hùng góp phần đẩy cao không khí bi tráng của câu chuyện, đồng thời gợi lại tinh thần quen thuộc của dòng phim cổ trang.