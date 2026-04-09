Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này

Sao quốc tế 09/04/2026 17:30

Sau 9 năm kể từ cái kết 'băng hồ' gây ám ảnh, Sở Kiều Truyện chính thức trở lại với phần tiếp theo mang tên Băng hồ trùng sinh. Ngay khi công bố, dự án lập tức tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ, không chỉ vì yếu tố hoài niệm mà còn bởi kỳ vọng về một lời giải trọn vẹn cho câu chuyện từng khiến hàng triệu khán giả tiếc nuối.

Bộ phim cổ trang Sống Lại Hồ Băng (còn được gọi là Sở Kiều Truyện 2) chính thức lên sóng ngày 8/4 nhưng nhanh chóng rơi vào tình trạng gây tranh cãi, nhận về phản ứng dữ dội từ khán giả.

Cụ thể, 5 tập đầu của phim phát hành trên Tencent Video và iQIYI đều không xuất hiện bất kỳ quảng cáo nào ở các vị trí quen thuộc như đầu, giữa hay cuối phim. Đây là hiện tượng hiếm gặp với một dự án cổ trang được quảng bá rầm rộ, làm dấy lên nghi vấn về khả năng thu hút tài trợ và giá trị thương mại của bộ phim.

Không chỉ gây chú ý vì yếu tố thương mại, Sống Lại Hồ Băng còn vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cư dân mạng ngay trong ngày đầu phát sóng. Trên các nền tảng như Douyin và Xiaohongshu, nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay phim, chủ yếu xoay quanh nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều là tranh cãi trước đó liên quan đến nữ diễn viên, khiến thiện cảm của công chúng suy giảm. Cụm từ “bông tai Hoàng Dương” tiếp tục bị đào lại và trở thành tâm điểm chỉ trích, kéo theo loạt ý kiến cho rằng đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của phim.

Bên cạnh đó, phản ứng tiêu cực còn đến từ việc bộ phim được quảng bá dưới danh nghĩa phần tiếp theo của Sở Kiều Truyện. Điều này vô tình khiến khán giả đặt kỳ vọng cao và so sánh trực tiếp với phiên bản trước, từng gắn liền với tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh.

Một trong những điểm gây tranh luận lớn nhất là phần thể hiện của nữ chính. Nhiều ý kiến cho rằng Hoàng Dương Điền Điềm chưa thể hiện được khí chất của nhân vật “Tú Lệ Vương”, vốn là một nữ tướng mạnh mẽ.

Khán giả nhận xét diễn xuất của cô còn thiếu ổn định, đặc biệt ở phần thể hiện bằng ánh mắt. Một số bình luận cho rằng nhân vật bị xây dựng lệch so với nguyên tác, từ hình tượng kiên cường chuyển sang yếu đuối, dễ xúc động, khiến tổng thể mất đi “linh hồn” vốn có.

Sự trở lại lần này còn gây chú ý đặc biệt ở lựa chọn diễn viên khi Hoàng Dương Điềm Điềm, từng đóng vai Sở Kiều lúc nhỏ năm 2017, nay đảm nhận vai chính ở tuổi trưởng thành. Việc một diễn viên "tự đóng phiên bản lớn lên của chính mình" tạo nên sự kết nối cảm xúc hiếm có, giúp hành trình nhân vật mang tính liền mạch cả về thời gian lẫn tâm lý. Bên cạnh đó, nhân vật Yến Tuân cũng được khắc họa với chiều sâu hơn, từ một thiếu niên đầy nhiệt huyết trở thành kẻ cô độc bị quyền lực bào mòn, tạo nên một bi kịch chính trị giàu sức nặng.

Về mặt hình ảnh, bộ phim ghi nhận bước tiến rõ rệt khi chuyển sang quay ngoại cảnh tại Thanh Hải và Tân Cương, mang đến những khung hình rộng lớn, lạnh giá và chân thực. Ngôn ngữ hình ảnh cũng được điều chỉnh theo hướng tối giản, nặng tính điện ảnh, phản ánh đúng bối cảnh lịch sử đầy biến động. Các cảnh hành động được thiết kế theo phong cách thực chiến, giảm bớt yếu tố kỹ xảo bay lượn, thay vào đó là những pha cận chiến dứt khoát, tạo cảm giác mạnh mẽ và chân thực hơn.

Âm nhạc tiếp tục là điểm nhấn khi ca khúc chủ đề do Lưu Vũ Ninh thể hiện nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa. Giọng hát giàu cảm xúc kết hợp với giai điệu trầm hùng góp phần đẩy cao không khí bi tráng của câu chuyện, đồng thời gợi lại tinh thần quen thuộc của dòng phim cổ trang.

Hoàng Dương Điền Điềm đến Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc đăng ký vào học thu hút tới 52 triệu lượt đọc. Ngày 20/8, nữ diễn viên cũng tới trường quay để bổ sung các cảnh phim Sở Kiều truyện 2: Hồ băng trọng sinh.

TIN LIÊN QUAN

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

Đôi khuyên tai trị giá 8 tỷ của mỹ nhân 'Sở Kiều truyện' Hoàng Dương Điền Điềm khiến cha ruột bị điều tra

Đôi khuyên tai trị giá 8 tỷ của mỹ nhân 'Sở Kiều truyện' Hoàng Dương Điền Điềm khiến cha ruột bị điều tra

Một sao nữ gây hoang mang khi livestream lộ vết thương, phát ngôn gây tranh cãi

Một sao nữ gây hoang mang khi livestream lộ vết thương, phát ngôn gây tranh cãi

Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý

Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Bị bạn trai tát, người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử và cái kết khiến nhiều người chứng kiến sợ thót tim

Bị bạn trai tát, người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử và cái kết khiến nhiều người chứng kiến sợ thót tim

Video 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất nửa cuối tháng 4 dương lịch, ôm trọn tiền tỷ, làm ăn cực phát, Tài Vận thăng hoa, may mắn hơn người, Phúc khí dồi dào

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất nửa cuối tháng 4 dương lịch, ôm trọn tiền tỷ, làm ăn cực phát, Tài Vận thăng hoa, may mắn hơn người, Phúc khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này

Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Người đàn ông 58 tuổi cho nổ tung nhà người yêu để trả thù sau khi bị đuổi ra khỏi nhà và cái kết

Người đàn ông 58 tuổi cho nổ tung nhà người yêu để trả thù sau khi bị đuổi ra khỏi nhà và cái kết

Video 1 giờ 45 phút trước
Ngày đầu về ra mắt, vừa nhìn thấy bộ đồ chị giúp việc đang mặc, tôi bàng hoàng quay xe bỏ chạy

Ngày đầu về ra mắt, vừa nhìn thấy bộ đồ chị giúp việc đang mặc, tôi bàng hoàng quay xe bỏ chạy

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Đòi đi trăng mật cùng con trai cho bằng được, mẹ chồng "cứng họng" trước đòn phản công cao tay của nàng dâu

Đòi đi trăng mật cùng con trai cho bằng được, mẹ chồng "cứng họng" trước đòn phản công cao tay của nàng dâu

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Chồng mất mới 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi trân trân rồi đưa ra lời đề nghị "đổi đời" đầy nghi hoặc

Chồng mất mới 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi trân trân rồi đưa ra lời đề nghị "đổi đời" đầy nghi hoặc

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Lần đầu về ra mắt đã "chạy mất dép": Mẹ chồng tương lai mắng người yêu một câu khiến tôi nhìn thấu bản chất thật của anh

Lần đầu về ra mắt đã "chạy mất dép": Mẹ chồng tương lai mắng người yêu một câu khiến tôi nhìn thấu bản chất thật của anh

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một sao nữ gây hoang mang khi livestream lộ vết thương, phát ngôn gây tranh cãi

Một sao nữ gây hoang mang khi livestream lộ vết thương, phát ngôn gây tranh cãi

Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý

Tạo hình cổ trang mới của Dương Dương đang trở thành tâm điểm chú ý

Lý Tiểu Nhiễm 'gây sốt' nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50

Lý Tiểu Nhiễm 'gây sốt' nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bị mạt sát khi vợ tỷ phú qua đời?

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền'

Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền'