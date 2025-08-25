'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh' Hoàng Dương Điền Điềm vừa tái xuất đã bị tẩy chay

Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 5, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ ảnh trong lễ trưởng thành (18 tuổi) lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu tệ.

Xuất hiện sau 3 tháng ở ẩn vì bê bối, Hoàng Dương Điền Điềm không nhận được sự yêu mến của khán giả. Các chủ đề liên quan tới cô có tới hàng chục triệu lượt xem, nhưng trong đó có nhiều bình luận chỉ trích nữ diễn viên, yêu cầu làm rõ những nghi vấn về sai phạm trong gia đình Hoàng Dương Điền Điềm.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007, dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy? Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế.

Cộng đồng mạng từng rộ tin đôi bông tai mà diễn viên Hoàng Dương Điền Điềm đeo thuộc thương hiệu xa xỉ, trị giá lên tới 2,3 triệu NDT (khoảng 8 tỷ đồng). Tuy nhiên, qua xác minh, tổ công tác cho biết đó là món quà tặng từ bạn của vợ - bà Tư Mỗ Hà - vào năm 2016, là hàng nhái theo mẫu thiết kế của một thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 29/5, theo đề nghị của vợ chồng ông Dương, đôi bông tai được gửi tới Trung tâm Giám định quốc gia về đá quý và trang sức để kiểm tra, kết luận là chất liệu thủy tinh, không có giá trị đặc biệt. Gia đình cũng không có lịch sử mua sắm tại cửa hàng chính hãng của thương hiệu này tại Trung Quốc.

Tổ công tác khẳng định gia đình ông Dương hiện không có ai là công chức, không liên quan đến bất kỳ khoản tài chính tái thiết sau thiên tai hay từ thiện trong thời gian ông công tác tại Nhã An. Các công ty khác mà vợ chồng ông thành lập cũng không hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Hoàng Dương Điền Điềm từng đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp vì khoe đôi tai. Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế. Trước thông báo từ cơ quan chức năng, cư dân mạng cho rằng Hoàng Dương Điền Điềm thành công vượt scandal, các phim sắp tới của cô có thể an tâm phát sóng.

Điền Điềm sinh năm 2007 tại Thâm Quyến, theo học múa từ nhỏ. Cô được biết đến nhiều qua vai diễn Tiểu Sở Kiều trong bộ phim cổ trang Sở Kiều truyện. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Như Ý truyện, Môzart ở ngoài vũ trụ, Người thương tôi nhất thế giới…