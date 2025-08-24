Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Dư luận Trung Quốc những ngày qua đang chấn động trước loạt lùm xùm tình cảm liên quan đến nữ diễn viên Triệu Tình và nam tài tử Hứa Khải.

Mới đây, Mao Phi Liêm - vận động viên kiêm trợ lý huấn luyện viên đội bơi quốc gia, đồng thời là bạn trai cũ của Triệu Tình - bất ngờ tố cáo cô từng ngoại tình với Hứa Khải khi cả hai vẫn trong mối quan hệ yêu đương.

Động thái này khiến dư luận dậy sóng, đặc biệt khi nó trùng khớp với những tiết lộ trước đó từ Hứa Lệ Sa - bạn gái cũ của Hứa Khải - rằng cô chia tay vì nam diễn viên lén lút hẹn hò với Triệu Tình.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Triệu Tình từng một mình đến Thâm Quyến để gặp gỡ Hứa Khải trong ba ngày. Thời điểm đó, cả hai bị paparazzi chụp lại nhiều khoảnh khắc thân mật. Sự việc càng gây phẫn nộ khi tiết lộ rằng Hứa Khải vẫn đang trong mối quan hệ với Hứa Lệ Sa, trong khi Triệu Tình cũng đã có bạn trai là Mao Phi Liêm.

Nhiều ảnh chụp màn hình WeChat và Weibo được tung ra cho thấy Hứa Khải và Triệu Tình thường xuyên trao đổi những tin nhắn ngọt ngào. Thậm chí có thông tin cả hai từng bí mật sống chung trong thời gian quay phim, trước khi bị bắt gặp hẹn hò ở Thâm Quyến.

Đáng chú ý, ngay khi bê bối nổ ra, Mao Phi Liêm đã ấn theo dõi Hứa Lệ Sa trên mạng xã hội, động thái được xem như “cái gật đầu” ngầm cho những lời tố cáo. Chi tiết này càng khiến cộng đồng mạng tin rằng loạt tin đồn ngoại tình không chỉ là suy đoán.

Trước những bài đăng của Hứa Lệ Sa, phía phòng làm việc của Hứa Khải đã đưa ra phản hồi, khẳng định nam diễn viên hiện đang trong trạng thái độc thân. Đồng thời nhấn mạnh nghệ sĩ được nhắc đến trong tin đồn đã sớm không còn bất kỳ liên hệ nào với Hứa Khải.

Cùng với đó, phòng làm việc của Triệu Tình cũng đăng tải thông báo trên Weibo, phản hồi trước những tin đồn thất thiệt và thông tin sai sự thật liên quan đến nữ diễn viên với nội dung: "Triệu Tình đang trong trạng thái độc thân. Những thông tin lan truyền trên mạng về việc 'tiểu tam', 'yêu đương', 'ngoại tình' đều là tin đồn thất thiệt, đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền danh dự và các lợi ích hợp pháp của bà Triệu Tình...". Phía phòng làm việc cũng thông báo đã tiến hành thu thập chứng cứ  đối với những cá nhân tung tin đồn thất thiệt dành cho cô nàng.

Bên cạnh đó, Vu Chính - người đứng đầu quản lý công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của Hứa Khải sau khi tin đồn của Hứa Khải xảy ra, cũng đã lên tiếng phủ nhận hiện tại Hứa Khải độc thân, không còn liên lạc với Hứa Lệ Sa từ năm 2021. Các đoạn tin nhắn là giả mạo, sẽ báo cảnh sát. 

Tối 18/8, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Tử dạ quy” do Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính đã phát sóng 5 tập đầu tiên trên nền tảng Tencent Video. Sau hơn 2 tiếng lên sóng, “Tử dạ quy” trở thành bộ phim đạt mốc nhiệt độ 24.000 điểm nhanh nhất trên Tencent trong năm 2025.

