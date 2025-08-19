Phim của Hứa Khải và Điền Hi Vi được khen, cốt truyện ma mị đậm màu liêu trai

Sao quốc tế 19/08/2025 16:30

Tối 18/8, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Tử dạ quy” do Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính đã phát sóng 5 tập đầu tiên trên nền tảng Tencent Video.

Sau hơn 2 tiếng lên sóng, “Tử dạ quy” trở thành bộ phim đạt mốc nhiệt độ 25.000 điểm nhanh nhất trên Tencent trong năm 2025.

Số lượng quảng cáo ngày đầu tiên cũng rất ấn tượng, với 7 quảng cáo mỗi tập, cho thấy đây là tác phẩm được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng nhân vật phim hot nhất của Vlinkage, nhân vật Mai Trục Vũ do Hứa Khải thủ vai và Vũ Trinh do Điền Hi Vi thủ vai đã lần lượt lọt Top 2 và Top 3, với điểm số 9,03 và 9,01.

Việc hai nhân vật chính cùng vượt mốc 9 điểm Vlinkage ngay ngày đầu phim phát sóng là thành tích đáng nể, không phải bộ phim nào cũng đạt được.

Phim của Hứa Khải và Điền Hi Vi được khen, cốt truyện ma mị đậm màu liêu trai - Ảnh 1

Tạo hình của Điền Hi Vi trong vai huyện chúa Võ Trinh sắc sảo, rực rỡ, cuốn hút dù ở hình dạng con người hay đã hóa yêu. Còn Mai Trục Vũ của Hứa Khải tuy giản dị nhưng thực sự tuấn tú, đồng thời tạo nên cảm giác chính trực, đáng tin. Cả hai đứng cạnh nhau liền “gấp đôi nhan sắc”, thêm chemistry được nhận xét là khá ăn ý, dễ thương, từ đó cho người xem có thêm lý do để “nhảy hố”.

 

Khai thác đề tài yêu và người cùng sống ở Trường An hoa lệ mang đến cho Tử Dạ Quy một sắc màu liêu trai ma mị đầy hấp dẫn. Giữa Trường An vừa rực rỡ, vừa tăm tối, mọi thứ đều có thể xảy ra. Như một đôi hoa tai dường như cũng có sự sống riêng, hay một chiếc đèn lưu ly cũng có thể cất giấu trong lòng những tâm sự.

Mỗi câu chuyện về người, về các loài yêu quái được kể lại trong Tử Dạ Quy mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đáng suy ngẫm. Có thể là yêu, nhưng cũng có thể là hận; có thể là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là đắng cay.

Phim của Hứa Khải và Điền Hi Vi được khen, cốt truyện ma mị đậm màu liêu trai - Ảnh 2

Tử Dạ Quy là bộ phim ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày do Phúc Hoa Tử sáng tác. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa hai nhân vật chính là Vũ Trinh quận chúa và anh chàng Mai Trục Vũ.

Vũ Trinh xinh đẹp, là cành vàng lá ngọc nhưng cũng ăn chơi có tiếng. Đáng nói hơn, cô còn là một yêu quái mèo, thủ lĩnh của các yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ. Trong khi đó, Mai Trục Vũ lại mang thân phận đạo sĩ bắt yêu, đệ tử Thường Hi Cung. Hai người xuất thân từ những hoàn cảnh trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng lại cùng viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Điền Hi Vi 'gây sốt' khi cõng Trương Lăng Hách cao hơn 1m8 trên lưng trong phim mới

Điền Hi Vi 'gây sốt' khi cõng Trương Lăng Hách cao hơn 1m8 trên lưng trong phim mới

Gần nhất, cảnh Điền Hi Vi cõng bạn diễn Trương Lăng Hách trong phim "Trục Ngọc", ra dáng nữ cường nhận được nhiều bình luận tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Điền Hi Vi 'gây sốt' khi cõng Trương Lăng Hách cao hơn 1m8 trên lưng trong phim mới

Điền Hi Vi 'gây sốt' khi cõng Trương Lăng Hách cao hơn 1m8 trên lưng trong phim mới

Phim mới của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi bị chê khó xem, liệu có 'đại bạo' như kì vọng?

Phim mới của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi bị chê khó xem, liệu có 'đại bạo' như kì vọng?

Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách tiết lộ tạo hình đầu tiên, không ngừng tranh chấp phiên vị trong phim mới

Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách tiết lộ tạo hình đầu tiên, không ngừng tranh chấp phiên vị trong phim mới

'Búp bê cổ trang thế hệ mới' Điền Hi Vi bị chỉ trích vì cảnh khóc 'quá lố', dân tình trách 'kỹ năng diễn xuất không có sự trau dồi'

'Búp bê cổ trang thế hệ mới' Điền Hi Vi bị chỉ trích vì cảnh khóc 'quá lố', dân tình trách 'kỹ năng diễn xuất không có sự trau dồi'

Vì sao fan của Trương Lăng Hách phản đối kịch liệt chuyện 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong phim mới?

Vì sao fan của Trương Lăng Hách phản đối kịch liệt chuyện 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong phim mới?

'Búp bê cổ trang' Điền Hi Vi gây tranh cãi trong phim mới, nghi vấn cổ xúy ngoại tình, làm 'tiểu tam'

'Búp bê cổ trang' Điền Hi Vi gây tranh cãi trong phim mới, nghi vấn cổ xúy ngoại tình, làm 'tiểu tam'

TIN MỚI NHẤT

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Vừa ra khỏi tòa hoàn thành thủ tục ly hôn, chồng ném cái ba lô vào người tôi, về nhà mở ra tôi chết lặng thấy thứ bên trong

Tâm sự 57 phút trước
Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tình cờ đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Chồng vắng nhà đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi, sốc ngất nhìn thấy hai nhân vật trong hình

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Hơn 4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi choáng váng suy sụp

Hơn 4 năm làm dâu chưa từng gặp mặt bố chồng, lần đầu tiên nhìn thấy ông, tôi choáng váng suy sụp

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, đếm tiền mệt nghỉ, vận khí tươi tốt, sống không lo nghĩ

Chính thức bước qua ngày 26/6 âm lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, đếm tiền mệt nghỉ, vận khí tươi tốt, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Tư 20/8/2025, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Ác nữ màn ảnh Việt - NSƯT Kim Oanh khoe gương mặt sau thẩm mỹ, cư dân mạng thốt lên 'không thể nhận ra'

Hậu trường 2 giờ 34 phút trước
Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, sau đó tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm

Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ nửa tháng, sau đó tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông ở Ninh Bình: Người mẹ đang được điều trị trầm cảm sau sinh

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

'Nữ hoàng thanh xuân' Vương Tâm Lăng liên tục nôn mửa, phải nhập viện khẩn cấp

'Nữ hoàng thanh xuân' Vương Tâm Lăng liên tục nôn mửa, phải nhập viện khẩn cấp

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên

"Sinh vạn vật" của Dương Mịch có thành tích tốt dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Vừa tái xuất sau 3 năm ở ẩn, Trương Hàn bị phong tỏa tài sản

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu