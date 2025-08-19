Phim của Hứa Khải và Điền Hi Vi được khen, cốt truyện ma mị đậm màu liêu trai

Số lượng quảng cáo ngày đầu tiên cũng rất ấn tượng, với 7 quảng cáo mỗi tập, cho thấy đây là tác phẩm được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng nhân vật phim hot nhất của Vlinkage, nhân vật Mai Trục Vũ do Hứa Khải thủ vai và Vũ Trinh do Điền Hi Vi thủ vai đã lần lượt lọt Top 2 và Top 3, với điểm số 9,03 và 9,01.

Sau hơn 2 tiếng lên sóng, “Tử dạ quy” trở thành bộ phim đạt mốc nhiệt độ 25.000 điểm nhanh nhất trên Tencent trong năm 2025.

Việc hai nhân vật chính cùng vượt mốc 9 điểm Vlinkage ngay ngày đầu phim phát sóng là thành tích đáng nể, không phải bộ phim nào cũng đạt được.

Tạo hình của Điền Hi Vi trong vai huyện chúa Võ Trinh sắc sảo, rực rỡ, cuốn hút dù ở hình dạng con người hay đã hóa yêu. Còn Mai Trục Vũ của Hứa Khải tuy giản dị nhưng thực sự tuấn tú, đồng thời tạo nên cảm giác chính trực, đáng tin. Cả hai đứng cạnh nhau liền “gấp đôi nhan sắc”, thêm chemistry được nhận xét là khá ăn ý, dễ thương, từ đó cho người xem có thêm lý do để “nhảy hố”.

Khai thác đề tài yêu và người cùng sống ở Trường An hoa lệ mang đến cho Tử Dạ Quy một sắc màu liêu trai ma mị đầy hấp dẫn. Giữa Trường An vừa rực rỡ, vừa tăm tối, mọi thứ đều có thể xảy ra. Như một đôi hoa tai dường như cũng có sự sống riêng, hay một chiếc đèn lưu ly cũng có thể cất giấu trong lòng những tâm sự.

Mỗi câu chuyện về người, về các loài yêu quái được kể lại trong Tử Dạ Quy mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đáng suy ngẫm. Có thể là yêu, nhưng cũng có thể là hận; có thể là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là đắng cay.

Tử Dạ Quy là bộ phim ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày do Phúc Hoa Tử sáng tác. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa hai nhân vật chính là Vũ Trinh quận chúa và anh chàng Mai Trục Vũ.

Vũ Trinh xinh đẹp, là cành vàng lá ngọc nhưng cũng ăn chơi có tiếng. Đáng nói hơn, cô còn là một yêu quái mèo, thủ lĩnh của các yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ. Trong khi đó, Mai Trục Vũ lại mang thân phận đạo sĩ bắt yêu, đệ tử Thường Hi Cung. Hai người xuất thân từ những hoàn cảnh trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng lại cùng viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.