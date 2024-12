Phim mới của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi bị chê khó xem, liệu có 'đại bạo' như kì vọng?

"Đại Phụng đả canh nhân" có sự tham gia của 2 gương mặt trẻ đang rất hot ở thời điểm hiện tại là Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ. Được biết, Điền Hi Vi đảm nhận vai Lâm An công chúa. Cô ghi điểm với khán giả nhờ nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, dễ thương trong loạt tạo hình vô cùng ấn tượng.

Về phần Vương Hạc Đệ, anh vốn cũng sở hữu gương mặt rất điển trai. Tuy nhiên, diễn xuất của anh lại đang gây ra những ý kiến trái chiều. Không ít khán giả sau khi xem những tập đầu của "Đại Phụng đả canh nhân" đã nói rằng Vương Hạc Đệ diễn hơi kịch, có thói quen chu miệng khi nhả thoại gây khó chịu, hơn nữa điểm yếu cố hữu về khả năng đài từ cũng chưa được cải thiện. Thậm chí, chủ đề về khả năng đài từ của Vương Hạc Đệ hiện tại đã leo lên top 1 hot-search Weibo.

Dù vậy, bên còn lại phản bác cho rằng phim rất hài hước, đài từ của Vương Hạc Đệ phù hợp nhân vật, nhịp phim nhanh, hấp dẫn, màu phim đẹp. Hiện các ý kiến xoay quanh nội dung, diễn xuất của phim “Đại phụng đả canh nhân” vẫn đang được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội trong và ngoài Trung Quốc.

Bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về một anh chàng cảnh sát nhiệt huyết bỗng xuyên không về vương triều Đại Phụng, có thân phận mới là Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ). Sử dụng kiến thức có được ở thời hiện đại như điều tra tội phạm, toán học, vật lý, hóa học…

Hứa Thất An trở thành cao thủ phá án, nổi danh và được trọng dụng. Trong lúc nỗ lực tạo ra một Đại Phụng hoàn toàn mới, Hứa Thất An có mối tình lãng mạn với công chúa Lâm An (Điền Hi Vi) cao ngạo nhưng đáng yêu.