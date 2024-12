Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách tiết lộ tạo hình đầu tiên, không ngừng tranh chấp phiên vị trong phim mới

Dù phiên vị của nam nữ chính chưa được công bố, tuy nhiên, trong tờ thông báo xếp cảnh quay được lan truyền cho thấy Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi bình phiên (vai trò ngang nhau). Điều này khiến “cuộc chiến” của fan hâm mộ 2 ngôi sao tiếp tục tăng.

Ngày 15/12, bộ phim khai máy với sự tham gia của 2 diễn viên chính là Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Cùng với đó, đoàn phim công bố ê-kíp gồm đạo diễn Tăng Khánh Kiệt (phim “Hư nhan”, “Cửu trọng tử”), biên kịch Trâu Việt (phim “Mỹ nhân tâm kế”, “Tinh hán xán lạn”).

Người hâm mộ của Trương Lăng Hách cho biết, nam diễn viên là nam chính phiên 1 (xuất hiện đầu tiên) vì tên của anh được đặt phía trước trên nền tảng phát sóng Iqiyi và Tencent.

Ngay sau đó, fan của Điền Hi Vi lên tiếng, cho rằng thông báo xếp cảnh được lan truyền là vô căn cứ. Ban đầu, các tài khoản chính thức của đoàn phim đều đặt tên Điền Hi Vi lên trước nên cô là nữ chính phiên 1.

Hiện tại, tranh cãi của người hâm mộ cả hai diễn viên này vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí leo hot search (xu hướng tìm kiếm). Truyền thông cho rằng, động thái này của người hâm mộ đang ảnh hưởng lớn đến thần tượng của mình.

Trục Ngọc có nội dung kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.

Điền Hi Vi sinh năm 1997 thường xuyên góp mặt trong top mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Ngôi sao phim Khanh Khanh Nhật Thường có đôi mắt to long lanh linh động, làn da trắng sứ, đường nét tinh xảo, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do đó, cô cũng không ngại để mặt mộc hoàn toàn ngay trên show truyền hình. Cô được yêu thích qua các phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Điền Canh Kỷ. Sắp tới người đẹp sẽ gặp lại khán giả với tác phẩm Đại Phụng Đả Canh Nhân, Tử Dạ Quy.

Trương Lăng Hách cũng sinh năm 1997 từng tham gia các phimThương Lan Quyết, Ninh An Như Mộng, Độ Hoa Niên, Vân Chi Vũ.