Sau 7 năm chung sống, diễn viên Lan Phương thông báo cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc đã kết thúc. Cô đã nộp đơn ly hôn đơn phương vào cuối tháng 5 vừa qua. Mới đây, nữ diễn viên gây lo lắng khi chia sẻ hình ảnh khuôn mặt nhăn nhó, bật khóc vì đau đớn, phải nhập viện gấp.

Trên trang cá nhân, Lan Phương tiếp tục khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe và tâm lý bất ổn sau đổ vỡ hôn nhân. Theo nữ diễn viên, cô thường xuyên rơi vào trạng thái báo động như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, toàn thân lạnh cóng, áp lực máu lên não thấp, choáng váng mỗi khi thay đổi tư thế, cơ vai căng cứng, đau đầu triền miên... Lan Phương tiết lộ rằng căng thẳng còn từng khiến cô nôn liên tục hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm.

Nữ diễn viên cho biết đây là hệ quả của việc cô bị trầm cảm trong thời gian dài. "Căng thẳng còn từng khiến Phương nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm khi còn là học sinh trung học". Lan Phương chia sẻ hình ảnh đáng lo ngại khi cần tới nhân viên dìu đỡ Lan Phương nói quan sát và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể rất quan trọng, nhất là khi có vấn đề căng thẳng trong tâm lý. "Nếu có ai bên cạnh cùng bạn quan sát và hỗ trợ thì quá tốt, còn nếu không tự mình sẽ phải giúp đỡ chính mình. Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa nhưng vết thương tâm lý khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được", nữ diễn viên viết.

Lan Phương mong muốn bài chia sẻ này của mình giúp mọi người hiểu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để có thể thật sự hiểu, cảm thông và tử tế giúp đỡ những ai đang cần giúp đỡ, thay vì gọi họ là yếu đuối và chỉ trích họ không được như mình. "Mong những ai từng như Phương hiểu cơ thể mình hơn để tìm cách chữa lành cho chính mình", cô viết. Hình ảnh của Lan Phương trong bệnh viện Lan Phương cho biết đã nộp đơn ly hôn đơn phương chồng từ tháng 5/2025. Trong thời gian chờ giải quyết thủ tục, hai người sống ly thân. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ mình hiểu rõ vấn đề trong cuộc hôn nhân từ tháng 3/2025. Lan Phương cảm thấy được cứu vớt khi từng bước thoát khỏi cuộc hôn nhân với chồng Tây David Duffy. Vừa qua, cô đưa hai con gái Lina và Mia về căn hộ cũ ở TP.HCM nghỉ ngơi giữa lúc căng thẳng do biến cố hôn nhân. Cô tâm sự ở bên cạnh hai con tại đây, cô thấy niềm hạnh phúc, bình yên vô bờ mà lâu lắm rồi mới cảm nhận được.

