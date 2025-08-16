Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Hậu trường 16/08/2025 12:04

Sau 7 năm chung sống, diễn viên Lan Phương thông báo cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc đã kết thúc. Cô đã nộp đơn ly hôn đơn phương vào cuối tháng 5 vừa qua. Mới đây, nữ diễn viên gây lo lắng khi chia sẻ hình ảnh khuôn mặt nhăn nhó, bật khóc vì đau đớn, phải nhập viện gấp.

Trên trang cá nhân, Lan Phương tiếp tục khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe và tâm lý bất ổn sau đổ vỡ hôn nhân. Theo nữ diễn viên, cô thường xuyên rơi vào trạng thái báo động như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, toàn thân lạnh cóng, áp lực máu lên não thấp, choáng váng mỗi khi thay đổi tư thế, cơ vai căng cứng, đau đầu triền miên...

Lan Phương tiết lộ rằng căng thẳng còn từng khiến cô nôn liên tục hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm.

Nữ diễn viên cho biết đây là hệ quả của việc cô bị trầm cảm trong thời gian dài. "Căng thẳng còn từng khiến Phương nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm khi còn là học sinh trung học".

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện - Ảnh 1
Lan Phương chia sẻ hình ảnh đáng lo ngại khi cần tới nhân viên dìu đỡ

Lan Phương nói quan sát và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể rất quan trọng, nhất là khi có vấn đề căng thẳng trong tâm lý. "Nếu có ai bên cạnh cùng bạn quan sát và hỗ trợ thì quá tốt, còn nếu không tự mình sẽ phải giúp đỡ chính mình. Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa nhưng vết thương tâm lý khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được", nữ diễn viên viết.

Lan Phương mong muốn bài chia sẻ này của mình giúp mọi người hiểu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để có thể thật sự hiểu, cảm thông và tử tế giúp đỡ những ai đang cần giúp đỡ, thay vì gọi họ là yếu đuối và chỉ trích họ không được như mình. "Mong những ai từng như Phương hiểu cơ thể mình hơn để tìm cách chữa lành cho chính mình", cô viết.

Lan Phương nói quan sát và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể rất quan trọng, nhất là khi có vấn đề căng thẳng trong tâm lý. "Nếu có ai bên cạnh cùng bạn quan sát và hỗ trợ thì quá tốt, còn nếu không tự mình sẽ phải giúp đỡ chính mình. Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa nhưng vết thương tâm lý khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được", nữ diễn viên viết.

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện - Ảnh 2
Hình ảnh của Lan Phương trong bệnh viện

Lan Phương cho biết đã nộp đơn ly hôn đơn phương chồng từ tháng 5/2025. Trong thời gian chờ giải quyết thủ tục, hai người sống ly thân. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ mình hiểu rõ vấn đề trong cuộc hôn nhân từ tháng 3/2025. Lan Phương cảm thấy được cứu vớt khi từng bước thoát khỏi cuộc hôn nhân với chồng Tây David Duffy. 

Vừa qua, cô đưa hai con gái Lina và Mia về căn hộ cũ ở TP.HCM nghỉ ngơi giữa lúc căng thẳng do biến cố hôn nhân. Cô tâm sự ở bên cạnh hai con tại đây, cô thấy niềm hạnh phúc, bình yên vô bờ mà lâu lắm rồi mới cảm nhận được.

 

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Sáng 15/8, con trai đầu của nghệ sĩ phát hiện bố bị hôn mê tại nhà riêng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Thống Nhất TP HCM cấp cứu. Một số đồng nghiệp thân thiết biết tin đã tới thăm hỏi Phước Sang

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Phương Lan Phương ly hôn chồng sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Hậu trường 43 phút trước
Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Thế giới 1 giờ 4 phút trước
Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Video 1 giờ 5 phút trước
Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Video 1 giờ 18 phút trước
Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Người đàn ông suýt "đứng tim" vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Người đàn ông suýt "đứng tim" vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Video 1 giờ 46 phút trước
Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Hành trình mang thai 39 tuần "ngoạn mục" của Ngô Thanh Vân

Hành trình mang thai 39 tuần "ngoạn mục" của Ngô Thanh Vân

Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời

Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời

'Dậy sóng' bức tâm thư của Ngô Thanh Vân sau hơn 1000 ngày 'đi tìm con'

'Dậy sóng' bức tâm thư của Ngô Thanh Vân sau hơn 1000 ngày 'đi tìm con'