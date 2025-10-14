Đang đứng trước cửa nhà, người phụ nữ bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy áp sát rồi giật dây chuyền vàng

Camera giám sát ở khu vực Vasundhara Sector-13, Ghaziabad, Ấn Độ. Đoạn clip cho thấy một người phụ nữ, đang đứng bên ngoài nhà mình thì 2 người đàn ông đi xe máy màu đen dừng lại gần cô. Người ngồi sau nhanh chóng giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân trước khi cả 2 tăng tốc bỏ chạy.

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

