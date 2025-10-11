Phát hiện rắn hổ mang chúa mắc kẹt vào xe máy, nam thiếu niên sợ hãi bỏ chạy

Người lái xe 16 tuổi đang băng qua đường gần nhà mình ở Kedah, Malaysia, thì con rắn hổ mang xuất hiện vào 7h30 tối ngày 8/10. Khi nhận thấy loài bò sát cực độc này, thiếu niên ngay lập tức phanh lại và dừng xe máy trước khi nhảy xuống và bỏ chạy, khiến xe của anh ta đổ xuống đường.
Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

