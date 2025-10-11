Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (12/10-13/10), Trời ban số sướng, 3 con giáp lội ngược dòng, nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11/10/2025 11:35

Trời ban số sướng, 3 con giáp lội ngược dòng, nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang.

Tuổi Sửu

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Nhờ có những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc đồng nghiệp mà con giáp này tìm ra được phương án giải quyết vấn đề hợp lý.

Bên cạnh đó, mối quan hệ xã giao hài hòa còn giúp con giáp may mắn này gặp được người có cùng chí hướng với mình. Hai người có những mục tiêu tương đồng, nếu cùng nhau cố gắng sẽ đạt được thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dường như con giáp này đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Hãy nhớ rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (12/10-13/10), Trời ban số sướng, 3 con giáp lội ngược dòng, nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sớm sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà con giáp này dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân. Công việc nhờ thế mà tiến triển vô cùng hanh thông.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân trong gia đình vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, con giáp này cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bản mệnh biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có bao sóng gió.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (12/10-13/10), Trời ban số sướng, 3 con giáp lội ngược dòng, nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi ổn định, không có quá nhiều áp lực. Khi con giáp này đang có công việc đâu vào đó thì việc dành thời gian để tăng cường các mối quan hệ xã giao cũng giúp thêm đối tác và dễ nhận được tiền, quà hoặc mời đi ăn uống.

Ngoài ra, bản mệnh còn được quý nhân tam hợp nâng đỡ nên có khả năng hấp dẫn cực lớn với người khác phái. Nhờ thế mà người tuổi Mùi tìm thấy một nửa sau bao lâu nay. Thực ra, cũng bởi con giáp này đã tự tin hơn vào bản thân, biết được mình cần gì, muốn gì chứ không phải lựa chọn người yêu theo tiêu chuẩn phù phiếm.

 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (12/10-13/10), Trời ban số sướng, 3 con giáp lội ngược dòng, nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối ngày hôm nay (10/10/2025), 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Cuối ngày hôm nay (10/10/2025), 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 18 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý