Nhìn ra ngoài đường, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng nổi da gà, trăn khủng 6m cố gắng xâm nhập vào ngôi nhà qua ống nước

Một người đàn ông ở Ấn Độ đang đi đường thì phát hiện con trăn khủng ẩn nấp ở trong tường. Video ghi lại cho thấy con trăn khủng dài khoảng 6m đã cố gắng xâm nhập vào một ngôi nhà ở Ahmednagar qua đường ống thoát nước và bị mắc kẹt nghiêm trọng.
Video 2 ngày 17 giờ 22 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi