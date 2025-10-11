Nhìn ra ngoài đường, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng nổi da gà, trăn khủng 6m cố gắng xâm nhập vào ngôi nhà qua ống nước

Một người đàn ông ở Ấn Độ đang đi đường thì phát hiện con trăn khủng ẩn nấp ở trong tường. Video ghi lại cho thấy con trăn khủng dài khoảng 6m đã cố gắng xâm nhập vào một ngôi nhà ở Ahmednagar qua đường ống thoát nước và bị mắc kẹt nghiêm trọng.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

