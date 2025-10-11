Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2025, tuổi Tuất cũng tìm được chỗ dựa tinh thần cho mình trong ngày Tam Hội này. Có người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoặc đơn giản là ở bên lắng nghe bạn nói. Nhờ có Chính Quan mà trong công việc bạn ghi lại điểm nhấn đáng nhớ cho mọi người. Có thể thấy bạn luôn chứng tỏ bản thân biết giữ sự kiên trì và sáng suốt, hứa hẹn điều này hỗ trợ để tạo nên nhiều thành công đáng nhớ.

Nếu bạn có điều gì đó muốn làm, chẳng hạn như chuyến du lịch trong tương lai hoặc việc chuyển nhà, hoặc nếu bạn cần thảo luận chi tiết về kế hoạch với ai đó, đây là thời điểm thích hợp để giao tiếp cởi mở và ít xung đột hơn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2025, được Lục Hợp che chở, tuổi Mão có thể tự tin triển khai các kế hoạch công việc bởi kết quả đạt được sẽ rất hứa hẹn đấy. Nhân duyên trong ngày khá tốt, bản mệnh nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp trong công việc để sớm hoàn thành mục tiêu cá nhân của mình, mọi người cùng chung sức sẽ tốt hơn một người tự mày mò.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của Mão trong ngày này cũng có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Hãy cứ tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2025, Tam Hợp xuất hiện dự báo tuổi Thân lúc này có nhiều tin vui, điểm sáng của bạn đó là phương diện tình cảm rực rỡ. Có vẻ bạn và “nửa kia” đã tạo được gắn kết bền vững cho những dự định trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Thực thần báo hiệu một lịch trình ăn uống, gặp gỡ mọi người của tuổi Thân nếu được thực hiện vào hôm nay thì quả là lý tưởng. Cuộc trò chuyện đơn giản, thân mật với mọi người giúp bạn có thể gia tăng sự kết nối với họ.



Kim - Thổ tương sinh cho thấy tiền bạc hôm nay của bản mệnh khá rủng rỉnh, có thể là vì vừa được nhận lương, thưởng hoặc được người nhà tặng tiền. Hứa hẹn bạn sẽ có ngày nghỉ lễ vui vẻ, thoải mái mua sắm món đồ mình yêu thích.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!