Ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum ở ngõ 180 Kim Hoa bị cháy (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) nằm trong ngõ sâu khoảng 300m khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 5h36 ngày 11/10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ở tầng 1 của ngôi nhà xảy ra cháy, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, biến dạng. Đồng thời, tường và trần của nhà bị bong tróc - Ảnh: VietNamNet Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2. Cùng với đó, ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo CBCS sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Lực lượng chức năng tiếp cận và khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, người dân tại hiện trường, khoảng hơn 5h cùng ngày, đã phát hiện vụ cháy và hô hoán, báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy. Đến khoảng 6h15, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân (N.Đ.L sinh năm 1952; H.T.H sinh năm 1956; N.H.M sinh năm 1982; Đ.T.S sinh năm 1988; N.M.V sinh năm 2019) đã tử vong. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa, Hà Nội

