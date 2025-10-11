Bàng hoàng nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn cùng trường đánh sau giờ học

Đời sống 11/10/2025 13:59

Mới đây, trên địa bàn xã Nam Sách (TP Hải Phòng) xảy ra sự việc nam sinh lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu trong lúc đánh nhau với 4 học sinh lớp 10 cùng trường đã bị thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 2/10, Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Sách, TP Hải Phòng) cho biết đang phối hợp với Công an phường Nam Sách và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc 1 nam sinh lớp 11 bị thương phải nhập viện, khi đánh nhau với 4 nam học sinh lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu.

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và cơ quan chức năng liên quan, vào giờ tan trường chiều 26-9, học sinh M.B.N. (học lớp 11) đã va chạm với học sinh P.T.A. (lớp 10K) tại cầu thang.

Đến giờ ra chơi tiết 4 ngày 27/9, học sinh N. lên lớp 10K gặp học sinh P.T.A. để giải quyết về việc va chạm hôm trước. Hai bên hẹn khi tan trường sẽ gặp ở khu đô thị phía Tây xã Nam Sách để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, tại khu đô thị phía tây xã Nam Sách đã xảy ra đánh nhau giữa học sinh P.T.A. cùng 3 học sinh khác là bạn của T.A., gồm N.X.H., T.V.Q. và V.P.T.D., cùng là học sinh lớp 10H với M.B.N..

Hậu quả, em M.B.N. bị gãy xương mũi, gãy xương thuyền tay trái, sưng phù nề nhiều vị trí trên cơ thể, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương (TP Hải Phòng).

Bàng hoàng nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn cùng trường đánh sau giờ học - Ảnh 1
4 học sinh lớp 10 tiếp tục đánh khi em M.B.N. đã bị ngã xuống đất - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ việc đã được Trường THPT Phan Bội Châu báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng như chính quyền và Công an xã Nam Sách.

Nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật, tiến hành xử lý bằng hình thức tạm dừng học tập 1 tuần (từ 30/9 đến 6/10) đối với P.T.A. và 3 học sinh lớp 10H nêu trên để chờ kết luận của cơ quan công an.

Đồng thời, nhà trường đã thăm hỏi, động viên và thường xuyên phối hợp với gia đình nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý của học sinh M.B.N. Gia đình 4 học sinh tham gia đánh nhau khiến em N. bị thương cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi.

Lãnh đạo Trường THPT Phan Bội Châu, hiện tình hình sức khỏe em N. cơ bản ổn định, các phần tổn thương xương không phải phẫu thuật, gia đình cho biết em N. có thể sớm được ra viện để tiếp tục điều trị tại nhà.

