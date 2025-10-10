Trấn Thành bất ngờ để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' của mình

Trấn Thành - cái tên luôn xuất hiện dày đặc trên truyền hình, phim ảnh, mạng xã hội, vừa khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình mới đây.

Trước đó, Trấn Thành thừa nhận anh đang phải đối diện với hàng loạt bệnh lý đáng báo động như thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, rối loạn tiền đình, kèm theo lời than nửa đùa nửa thật: "Tôi già rồi mấy bà ơi, yếu rồi, có ai hiểu cho tôi không?". Phía sau câu nói tưởng chừng hài hước ấy là một lời thú nhận đầy mệt mỏi. Với khối lượng công việc khổng lồ, từ dẫn chương trình, tham gia gameshow, quay quảng cáo, làm phim đến điều hành các dự án cá nhân - Trấn Thành hầu như không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Với Trấn Thành, điều khiến công chúng càng thương hơn là tinh thần cầu toàn và cống hiến. Anh nổi tiếng là người kỹ tính, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, từ một talkshow vài phút đến một bộ phim điện ảnh hàng chục tỷ đồng. Chính vì thế, dù biết cơ thể đang lên tiếng cảnh báo, anh vẫn cố gắng không dừng lại, vì có lẽ đối với anh, nếu không làm sẽ thấy thiếu điều gì đó trong cuộc sống. Trấn Thành thừa nhận anh đang phải đối diện với hàng loạt bệnh lý đáng báo động như thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, rối loạn tiền đình Bên cjanh đó, sau khi gửi 500 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương, mới đây, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tiếp tục ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân Thái Nguyên.

Trấn Thành xúc động viết: “Nhìn cảnh tượng mà không khỏi xót xa cho bà con ở đó. Mọi người nếu được cũng hãy đóng góp chút ít. Chúng ta hướng về Thái Nguyên cả nhà nhé”. Với Trấn Thành, điều khiến công chúng càng thương hơn là tinh thần cầu toàn và cống hiến Cuối năm 2025, Trấn Thành tiếp tục là gương mặt nổi bật của truyền hình Việt khi cùng lúc xuất hiện trong nhiều game show ăn khách. Sau thời gian dài đảm nhiệm vai trò MC, anh trở lại với Running Man Vietnam mùa 3 trong tư cách người chơi chính, đồng thời vẫn cầm trịch Anh trai say hi mùa 2, show ẩm thực trên kênh YouTube cá nhân. Ở Anh trai say hi, nam MC vẫn thể hiện thế mạnh khi linh hoạt, hài hước và có khả năng kết nối giữa các nghệ sĩ. Trong khi đó, Running Man Vietnam mùa 3 đánh dấu lần trở lại sau một mùa vắng bóng. Ở phần 1, anh từng được yêu thích với tinh thần chơi hết mình, hoạt ngôn. Trở lại lần này, Trấn Thành tự nhận biệt danh “Bò biển”, lăn xả trong các thử thách, được khán giả gọi là “linh hồn” của Running Man bản Việt.

Trấn Thành bị thoát vị đĩa đệm, thừa nhận sức khỏe 'sa sút' ở tuổi 38 Ngày 1/10, Trấn Thành cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P, Quang Tuấn - dàn người chơi của Running Man mùa ba - ra mắt khán giả. Anh trở lại chương trình sau sáu năm kể từ lần tham gia mùa đầu tiên hồi năm 2019.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-bat-ngo-e-lo-tinh-trang-suc-khoe-ang-lo-ngai-cua-minh-743866.html