Hòa Minzy có mặt tại Bắc Ninh, động viên tinh thần bà con chung sức đắp đê Đẩu Hàn

10/10/2025

Hoà Minzy vốn được biết đến là người giàu tình cảm, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân vùng khó khăn. Cô không chỉ là một nghệ sĩ năng động trong âm nhạc, mà còn là hình mẫu của người trẻ biết sẻ chia, biết dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa điều tốt đẹp.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh ca sĩ Hoà Minzy xuất hiện giữa công trường bồi đê chống lũ tại Bắc Ninh, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong video, Hoà Minzy diện trang phục giản dị, xuất hiện giữa giờ giải lao của lực lượng thanh niên tình nguyện và người dân đang cùng nhau củng cố tuyến đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh). 

Theo chia sẻ từ những người có mặt, Hoà Minzy không thông báo trước, mà âm thầm xuất hiện để gửi tặng những phần quà nhỏ nhằm động viên tinh thần các đoàn viên thanh niên và bà con đang nỗ lực bảo vệ đê điều. Nhiều người nhận ra cô trong sự ngỡ ngàng, bởi giữa khung cảnh đầy bùn đất và mưa phùn, sự có mặt của một nghệ sĩ nổi tiếng như Hoà Minzy mang đến cảm giác gần gũi và ấm lòng.

Hòa Minzy có mặt tại Bắc Ninh, động viên tinh thần bà con chung sức đắp đê Đẩu Hàn - Ảnh 1
Hòa Minzy có mặt ở đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) vào tối 9/10 để tiếp sức cho bà con quê nhà 

Được biết, những ngày qua, Bắc Ninh đang huy động lực lượng để củng cố tuyến đê Đẩu Hàn trước diễn biến mưa lũ phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc một nghệ sĩ trẻ như Hoà Minzy trực tiếp đến tận nơi, không chỉ quyên góp vật chất mà còn góp mặt tinh thần, khiến hình ảnh của cô càng trở nên đáng trân trọng.

Trên trang cá nhân hôm 8/10, ca sĩ Hòa Minzy bày tỏ sự san sẻ, động viên đến bà con quê nhà Bắc Ninh và người dân nhiều tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt.

"Chúng ta hãy nâng cao sự chủ động để bảo vệ bản thân, gia đình và chia sẻ sự vất vả cho các lực lượng chức năng. Những hộ dân sống gần đê, sông, suối có nguy cơ ngập cao mà không có nhà cao tầng, nên chủ động tìm nơi ở tạm như nhà người thân hoặc hàng xóm. Xin đồng bào ta hãy cùng yêu thương nhau giây phút này. Thiên tai không đoán trước được điều gì. Bà con hãy cố lên nhé", ca sĩ viết.

Hòa Minzy có mặt tại Bắc Ninh, động viên tinh thần bà con chung sức đắp đê Đẩu Hàn - Ảnh 2
Hình ảnh ca sĩ Hòa Minzy tặng nước uống, cổ vũ tinh thần người dân Bắc Ninh tham gia đắp đê trị thủy nhận được phản ứng tích cực.

Những ngày gần đây, Hòa Minzy cũng có nhiều hành động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lụt.

Cô ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Cao Bằng mỗi địa phương 100 triệu đồng. 

Hòa Minzy cũng ủng hộ 300 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 11. 

"Cầu mong cho bà con mình bình an, cầu mong những đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân an toàn. Mong bà con không quá lạnh, không quá đói. Mong cơn bão chóng tan để không gây khó khăn cho bất cứ người dân nơi đâu nữa", Hòa Minzy chia sẻ hôm 30/9.

