Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện hơn 20 phút ở vùng biển Phú Quốc

Người dân và du khách lên và xuống tàu ở khu vực Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chứng kiến cảnh tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 8h ngày 10/10, vòi rồng với xoáy nước khá lớn xuất hiện cách bờ khoảng vài km. Nhiều người từ đất liền có thể nhìn thấy rõ. "Vòi rồng khá gần bờ, nó tồn tại khoảng 20 phút rồi tự tan", anh Hải, sống gần cảng kể.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di động. Chúng thường hình thành từ mây giông tích điện, có thể xoáy trong vùng đường kính 10-16 km và di chuyển hàng trăm km.

Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể. Quan sát từ xa, chúng có thể có màu đen hoặc trắng tùy vào những gì bị cuốn vào dòng xoáy.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, sáng nay vùng biển Phú Quốc có mây đối lưu di chuyển theo hướng Tây Nam – Đông Bắc với vận tốc 10-20 km/h, gây mưa to, kèm nguy cơ gió mạnh, lốc và mưa đá trên biển và các khu vực lân cận.

Cảnh tượng lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên khu vực biển Phú Quốc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhìn từ xa các chiếc tàu đánh cá, tàu cao tốc chạy ngang đều nhỏ bé so với vòi rồng trên. "Tôi không thể tin được, vòi rồng quá to, nó xuất hiện hơn 20 phút mới tan. Nhìn từ phía xa, tôi còn thấy được vòi rồng làm cho nước văng lên một vùng lớn trên biển", ông Nguyễn Văn Hơn - người dân đặc khu Phú Quốc cảm nhận.

Thông tin Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết lốc xoáy thường xảy ra đột ngột và diễn ra trong thời gian ngắn, di chuyển nhanh trên đất liền hoặc trên biển. Lốc xoáy được xem là thiên tai.

Người dân chụp lại cảnh vòi rồng trên biển Phú Quốc - Ảnh: VnExpress

Hôm nay (10/10), thời tiết An Giang có các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào (lượng mưa phổ biến từ 10-20mm), dông và đề phòng lốc, sét xảy ra ở khu vực vùng biển Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu.

Người dân cần chủ động phòng tránh khi thấy lốc xoáy xuất hiện.

