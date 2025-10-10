Nóng: Động đất 7,6 độ richter rung chuyển Philippines, có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Sáng 10/10, một trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Davao Oriental, miền Nam Philippines, Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) phát cảnh báo sóng thần có thể gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa tính mạng người dân khu vực ven biển.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dẫn tin từ USGS, trận động đất hôm 10-10 xảy ra ngoài khơi phía Đông đảo Mindanao, cách thủ phủ Davao của đảo khoảng 123 km, ở độ sâu 58,1 km. Hiện chưa có ghi nhận về thiệt hại.

Theo đài CNN, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết dự kiến sẽ có một trận sóng thần "hủy diệt với độ cao đe dọa tính mạng" và cảnh báo người dân ở các khu vực ven biển phía Đông và phía Nam Philippines sơ tán.

Phivolcs ước tính cường độ trận động đất là 7,6 độ.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cũng cảnh báo sóng thần cao từ 1-3 m có thể xảy ra ở một số khu vực của Philippines, trong khi một số vùng bờ biển của Indonesia cũng như quốc đảo Palau có thể có sóng cao đến 1m.

Philippines nằm dọc Vành đai Lửa, một cung đường đứt gãy địa chấn dài 40.000 km quanh Thái Bình Dương, nơi có hơn 1/2 số núi lửa trên thế giới và thường xuyên xảy ra động đất mạnh.

Sinh viên hỗ trợ nhau khi chạy ra ngoài khuôn viên trường sau trận động đất ở Philippines ngày 10/10 - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Indonesia cũng đã ban hành cảnh báo sóng thần cho các khu vực miền bắc đảo Sulawesi và Papua sau trận động đất mạnh ở miền nam Philippines, Cơ quan địa vật lý Indonesia (BMKG), cho biết mô hình dự báo cho thấy nguy cơ xuất hiện sóng thần cao 50 cm có thể tác động đến các vùng ven biển của Indonesia.

Trận động đất có khả năng phát sinh sóng thần này có ảnh hưởng đến Việt Nam không? PGS.TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất khẳng định trận động đất này không gây rủi ro sóng thần cho Việt Nam.

