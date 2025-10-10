Một người đàn ông tử vong khi đang cổ vũ bóng đá ở Lâm Đồng

Đời sống 10/10/2025 10:55

Chiều 9/10, một sự cố đau lòng đã xảy ra tại sân bóng xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 14h ngày 9/10, những người xem bóng đá tại sân bóng đá xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng phát hiện một người đàn ông ngã gục xuống đất.

Người dân đã tri hô và gọi xe cấp cứu. Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đã tiến hành kiểm tra và sơ cứu cho nạn nhân.

Một người đàn ông tử vong khi đang cổ vũ bóng đá ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Người đàn ông bất ngờ gục ngã, tử vong khi đang xem bóng đá - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà sau đó.

Thời điểm xảy ra sự việc, tại sân bóng đang diễn ra trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá do xã tổ chức. Không khí cổ vũ đông vui bỗng lặng đi khi sự việc đáng tiếc xảy ra.

