Tham gia chống lũ, Bí thư thôn 35 tuổi ở Bắc Ninh tử vong

Đời sống 10/10/2025 05:05

Ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) - xác nhận, một bí thư chi bộ thôn đã tử vong khi đang tham gia công tác phòng, chống lũ. Nạn nhân là anh Đoàn Văn M. (SN 1990) - Bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an xã Hợp Thịnh, ngày 9/10/2025, anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990) - Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

Anh Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ nhân dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu.

Đến khoảng 12 giờ ngày 9/10, tại vị trí làm nhiệm vụ, anh Mạnh bất ngờ bị ngất. Công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu; tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, anh không qua khỏi.

Hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, 2 con nhỏ, vợ làm nông nghiệp, con trai anh (sinh năm 2016) bị khuyết tật bẩm sinh. Sự ra đi đột ngột của anh là tổn thất lớn đối với gia đình, địa phương và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân.

Tham gia chống lũ, Bí thư thôn 35 tuổi ở Bắc Ninh tử vong - Ảnh 1
Nhiều ngôi nhà ở xã Hợp Thịnh chìm trong biển nước - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, tính đến 6h ngày 9/10, địa phương ghi nhận 4 trường hợp tử vong liên quan đến mưa lũ.

Mưa lớn sau bão số 11 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều khu vực trong tỉnh: hơn 10.000 hộ dân phải sơ tán, gần 1.900 hộ bị cô lập; 50m đê bị vỡ, 162m sạt lở, 1.680m đê phải đắp bờ chống tràn; hồ Cối Gạo bị vỡ, nhiều công trình thủy lợi và giao thông bị hư hỏng nặng.

Tuyến đê bối xã Hợp Thịnh được lực lượng chức năng gia cố.

Ngoài ra, hơn 8.000ha lúa, hoa màu và hơn 1.400ha cây ăn quả bị ngập úng; gần 220.000 con gia cầm và hơn 2.200 con gia súc bị chết hoặc phải di dời khẩn cấp.

