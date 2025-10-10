Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân sau bão lũ

Hậu trường 10/10/2025 17:13

Trưa 10/10, trang Facebook Việc tử tế công bố Sơn Tùng M-TP cùng Công ty M-TP Entertainment đóng góp 1,6 tỉ đồng để hỗ trợ người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP cho biết anh cùng công ty đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng vào Quỹ Tấm lòng Việt, hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Những trận mưa lũ vừa qua đã cướp đi không chỉ nhà cửa, tài sản mà còn cả sự bình yên vốn có của những gia đình đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Tùng muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng mọi người vượt qua giai đoạn thử thách này và sớm xây dựng lại cuộc sống mới”.

Năm 2024, Sơn Tùng M-TP và công ty cũng thông qua Quỹ Tấm lòng Việt hỗ trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng điểm trường tại thôn Làng Nủ (Lào Cai) - khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau bão Yagi.

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng hỗ trợ người dân sau bão lũ - Ảnh 1
Sơn Tùng mong muốn gửi gắm sự đồng hành để góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh cùng mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này 

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do bão lũ. Hoa hậu Yến Nhi, đương kim Miss Grand Vietnam, trích 50 triệu đồng từ tiền thưởng đăng quang để gửi đến Quỹ MTTQ Việt Nam, hỗ trợ người dân Thái Nguyên và Cao Bằng.

MC Hồng Nhung cũng ủng hộ 100 triệu đồng, bày tỏ mong muốn góp sức cùng cộng đồng giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

 

Trước đó, ê-kíp hai chương trình Anh trai “say hi” và Em xinh “say hi” trao tặng 1 tỷ đồng thông qua Hội Phụ nữ Bộ Công an để hỗ trợ bà con vùng lũ. Ca nương Kiều Anh cũng gửi 100 triệu đồng tới MTTQ Việt Nam - Tỉnh Thái Nguyên; vợ chồng cô từng ủng hộ 100 triệu đồng qua Ban Cứu trợ Trung ương.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tiếp tục quyên góp 200 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ. Erik đóng góp 100 triệu đồng, trong khi Đức Phúc gửi thêm 100 triệu đồng dù trước đó đã ủng hộ 1 tỷ đồng để giúp đồng bào khắc phục hậu quả sau bão Bualoi.

Nhiều nghệ sĩ khác như Mỹ Tâm, Trường Giang – Nhã Phương, Lý Hải - Minh Hà, Hoà Minzy, Rhymastic, Hoa hậu Kỳ Duyên, Isaac, Diệp Lâm Anh… cũng chung tay quyên góp, lan toả tinh thần sẻ chia hướng về miền Bắc.

