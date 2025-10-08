Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị tố 'coi thường khán giả'

Cách đây 2 ngày, Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn sao Việt gồm: Thúy Ngân, Song Luân, Kiều Minh Tuấn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... có mặt ở Đồng Nai để tổ chức Trung thu cho các em nhỏ. Tại sự kiện này, có một số khán giả đã đến xin chụp ảnh cùng anh. Tuy nhiên, nam diễn viên đã có thái độ xua đuổi, không chụp cùng.

Mới đây, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn nghệ sĩ như Thúy Ngân, Song Luân, Quốc Thiên, Kiều Minh Tuấn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... đã có mặt tại Đồng Nai để tổ chức chương trình đón Trung thu cho trẻ em. Sau đó, trên nền tảng mạng, một tài khoản đã đăng tải nội dung cho rằng Lê Dương Bảo Lâm có thái độ thiếu thân thiện, khi liên tục từ chối chụp hình với khán giả. Bài đăng trên nhận được nhiều tương tác và bàn luận từ công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên tại một chương trình dành cho trẻ em Trước ý kiến trái chiều, Lê Dương Bảo Lâm đã có thông thái phản hồi trên trang cá nhân. Nam diễn viên phủ nhận chuyện tỏ thái độ với khán giả và giải thích thêm rằng vì quá nhiều việc nên không thể đáp ứng hết yêu cầu chụp ảnh của mọi người. "Hôm qua trên mạng có mấy bài nói tôi chảnh, không chịu chụp hình. Các bạn thương tôi, nhìn cái áo ướt nhẹp của tôi các bạn sẽ hiểu. Tôi kể 'sương sương' công việc của tôi hôm qua. Tôi phải sản xuất, làm MC, tiếp nghệ sĩ, tiếp anh chị lãnh đạo, an ninh sân khấu, quay thêm PR Chiến sĩ quả cảm, kêu gọi cho bà Quỳnh bán nước ế, chỉ đường cho Lâm Hùng, Song Luân đi lạc, sắp xếp tiệc ở nhà mời nghệ sĩ về trả lễ, chạy truyền thông. Các bạn thông cảm cho tôi nhé", nam nghệ sĩ viết.

Về tình huống cụ thể trong đoạn video lan truyền, Lê Dương Bảo Lâm cho biết khi đó anh đang ở khu vực hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu giới thiệu các lãnh đạo và nghệ sĩ tham dự chương trình. Vì vậy, anh ra hiệu xin phép không chụp ảnh để đảm bảo đúng tiến độ sự kiện.

Lê Dương Bảo Lâm phản hồi thông tin thiếu thân thiện với khán giả. Anh cho biết thời điểm đó, bản thân quá bận rộn nên không thể đáp ứng hết yêu cầu chụp ảnh của mọi người Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm cũng gây xôn xao khi thừa nhận bị hở van tim 2 lá, có sỏi thận nhỏ và vừa phẫu thuật đại tràng. Anh phát hiện bệnh qua đợt khám định kỳ sức khỏe. Anh chia sẻ trong chương trình: "Bữa em với Song Luân đi khám tổng quát, em hiện đang hở van tim 2 lá, có viên sỏi thận nhỏ, vừa mổ polyp đại tràng chỉ mới mấy ngày thôi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn muốn vượt qua được thử thách". Nam diễn viên từng phải đính chính thông tin mắc bệnh ung thư, phải nhờ kêu gọi giúp đỡ từ những người xung quanh.

