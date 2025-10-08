Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị tố 'coi thường khán giả'

Hậu trường 08/10/2025 16:25

Cách đây 2 ngày, Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn sao Việt gồm: Thúy Ngân, Song Luân, Kiều Minh Tuấn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... có mặt ở Đồng Nai để tổ chức Trung thu cho các em nhỏ. Tại sự kiện này, có một số khán giả đã đến xin chụp ảnh cùng anh. Tuy nhiên, nam diễn viên đã có thái độ xua đuổi, không chụp cùng.

Mới đây, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cùng dàn nghệ sĩ như Thúy Ngân, Song Luân, Quốc Thiên, Kiều Minh Tuấn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... đã có mặt tại Đồng Nai để tổ chức chương trình đón Trung thu cho trẻ em.

Sau đó, trên nền tảng mạng, một tài khoản đã đăng tải nội dung cho rằng Lê Dương Bảo Lâm có thái độ thiếu thân thiện, khi liên tục từ chối chụp hình với khán giả. Bài đăng trên nhận được nhiều tương tác và bàn luận từ công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị tố 'coi thường khán giả' - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên tại một chương trình dành cho trẻ em

Trước ý kiến trái chiều, Lê Dương Bảo Lâm đã có thông thái phản hồi trên trang cá nhân. Nam diễn viên phủ nhận chuyện tỏ thái độ với khán giả và giải thích thêm rằng vì quá nhiều việc nên không thể đáp ứng hết yêu cầu chụp ảnh của mọi người.

"Hôm qua trên mạng có mấy bài nói tôi chảnh, không chịu chụp hình. Các bạn thương tôi, nhìn cái áo ướt nhẹp của tôi các bạn sẽ hiểu. Tôi kể 'sương sương' công việc của tôi hôm qua. Tôi phải sản xuất, làm MC, tiếp nghệ sĩ, tiếp anh chị lãnh đạo, an ninh sân khấu, quay thêm PR Chiến sĩ quả cảm, kêu gọi cho bà Quỳnh bán nước ế, chỉ đường cho Lâm Hùng, Song Luân đi lạc, sắp xếp tiệc ở nhà mời nghệ sĩ về trả lễ, chạy truyền thông. Các bạn thông cảm cho tôi nhé", nam nghệ sĩ viết.

 

Về tình huống cụ thể trong đoạn video lan truyền, Lê Dương Bảo Lâm cho biết khi đó anh đang ở khu vực hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu giới thiệu các lãnh đạo và nghệ sĩ tham dự chương trình. Vì vậy, anh ra hiệu xin phép không chụp ảnh để đảm bảo đúng tiến độ sự kiện.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị tố 'coi thường khán giả' - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm phản hồi thông tin thiếu thân thiện với khán giả. Anh cho biết thời điểm đó, bản thân quá bận rộn nên không thể đáp ứng hết yêu cầu chụp ảnh của mọi người

Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm cũng gây xôn xao khi thừa nhận bị hở van tim 2 lá, có sỏi thận nhỏ và vừa phẫu thuật đại tràng. Anh phát hiện bệnh qua đợt khám định kỳ sức khỏe.

Anh chia sẻ trong chương trình: "Bữa em với Song Luân đi khám tổng quát, em hiện đang hở van tim 2 lá, có viên sỏi thận nhỏ, vừa mổ polyp đại tràng chỉ mới mấy ngày thôi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn muốn vượt qua được thử thách".

Nam diễn viên từng phải đính chính thông tin mắc bệnh ung thư, phải nhờ kêu gọi giúp đỡ từ những người xung quanh.

NSƯT Kim Tuyến ly hôn chồng đại gia, làm mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi: 'Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn'

NSƯT Kim Tuyến ly hôn chồng đại gia, làm mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi: 'Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn'

Trong talkshow mới đây của MC Nguyên Khang, diễn viên Kim Tuyến khiến khán giả chú ý khi hiếm hoi chia sẻ chuyện đời tư, về cuộc hôn nhân tan vỡ khi cô mới ngoài 20 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm sao Việt Quỳnh Quỳnh - Lê Dương Bảo Lâm

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSƯT Kim Tuyến ly hôn chồng đại gia, làm mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi: 'Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn'

NSƯT Kim Tuyến ly hôn chồng đại gia, làm mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi: 'Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn'

Ca sĩ Lynda Trang Đài 'không chống lại cáo buộc trộm cắp', có thể đối diện mức án nào?

Ca sĩ Lynda Trang Đài 'không chống lại cáo buộc trộm cắp', có thể đối diện mức án nào?

Vừa trao 1 tỷ đồng, Đức Phúc tiếp tục ủng hộ 100 triệu cho bà con Thái Nguyên ở vùng lũ

Vừa trao 1 tỷ đồng, Đức Phúc tiếp tục ủng hộ 100 triệu cho bà con Thái Nguyên ở vùng lũ

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Sau khi văng tục và phát ngôn thiếu kiểm soát, CEO Sen Vàng: 'Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ'

Sau khi văng tục và phát ngôn thiếu kiểm soát, CEO Sen Vàng: 'Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ'