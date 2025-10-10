Sinh viên 18 tuổi tử vong sau vụ va chạm với xe buýt ở TP.HCM

Đời sống 10/10/2025 15:03

Ngày 10/10, Công an xã Bà Điểm, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ trưa ngày 10/10. Lúc này, xe buýt số 151 (chạy tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) đang lưu thông trên đường Lê Quang Đạo (trước đây là một phần của Quốc lộ 22), hướng về ngã tư An Sương.

Khi cách giao lộ này khoảng 600m, xe buýt bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy biển số TP.HCM do một cô gái điều khiển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bà Điểm đã phối hợp với Cảnh sát giao thông (CSGT) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và khám nghiệm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là cô gái tên T. (18 tuổi), hiện là sinh viên năm nhất của một trường tại TP.HCM.

Sinh viên 18 tuổi tử vong sau vụ va chạm với xe buýt ở TP.HCM - Ảnh 1

Vụ tai nạn khiến cô gái ngã xuống đường và tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, cô gái mang theo ba lô, được cho là vừa trên đường từ trường học trở về nhà.

Lực lượng chức năng đang tiến hành trích xuất camera khu vực và lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân, diễn biến chính xác của vụ tai nạn thương tâm này.

Chủ quán tạt xăng, phóng hoả đốt khiến 3 người bị bỏng

Chủ quán tạt xăng, phóng hoả đốt khiến 3 người bị bỏng

Ngày 9/10, lãnh đạo UBND phường Thành Đông, TP.Hải Phòng xác nhận, vừa có vụ chủ quán tạt xăng đốt vợ chồng bạn làm ăn do mâu thuẫn cá nhân xảy ra trên địa bàn, khiến 3 người bị bỏng phải đi cấp cứu.

