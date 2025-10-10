Chủ quán tạt xăng, phóng hoả đốt khiến 3 người bị bỏng

Ngày 9/10, lãnh đạo UBND phường Thành Đông, TP.Hải Phòng xác nhận, vừa có vụ chủ quán tạt xăng đốt vợ chồng bạn làm ăn do mâu thuẫn cá nhân xảy ra trên địa bàn, khiến 3 người bị bỏng phải đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 10/10, đại diện lãnh đạo UBND phường Thành Đông (TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc nghi có dấu hiệu tội phạm liên quan vụ cháy nhà dân trên phố Nguyễn Trãi.

Trước đó, tối 8/10, người dân khu vực đường Nguyễn Trãi, phường Thành Đông (TP Hải Phòng) phát hiện một ngôi nhà bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo khói đen bốc lên khiến người dân khu phố hoảng hốt, báo chính quyền cơ sở.

Nhiều người nhanh chóng hô hoán, dùng vật dụng tại chỗ phá cửa, sau đó cùng lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt bên trong.

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, tại ngôi nhà này xảy ra lời qua tiếng lại, cãi vã do mâu thuẫn trong làm ăn.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, nhiều người phát hiện có mùi xăng, nghi ngờ các đối tượng đã tạt xăng vào nhà rồi châm lửa.

Vụ việc khiến ba người đều bị bỏng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Hiện khu vực xảy ra vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

