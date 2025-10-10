Ngày 10/10, vào lúc 1 giờ sáng, tại căn nhà A5, 6 đường Lý Thái Tổ, khu phố Lý Thái Tổ, phường Rạch Giá (An Giang) xảy ra một vụ hỏa hoạn trên tầng thượng.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, người dân xung quanh đã hô hoán và tích cực cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra ở tầng thượng nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. May mắn do tầng thượng nơi cháy là nhà nuôi yến nên không gây thiệt hại về người.

Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân đang được điều tra. Lực lượng tham gia chữa cháy khoảng 40 người, trong đó có 9 dân quân tự vệ, 3 xe cứu hỏa và công an, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở.

