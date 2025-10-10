Cháy nhà nuôi yến giữa đêm, nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 10/10/2025 11:45

Ngày 10/10, vào lúc 1 giờ sáng, tại căn nhà A5, 6 đường Lý Thái Tổ, khu phố Lý Thái Tổ, phường Rạch Giá (An Giang) xảy ra một vụ hỏa hoạn trên tầng thượng.

Theo thông tin từ báo Công lý, vào lúc 1 giờ ngày 10/10, tại căn A 5,6 đường Lý Thái Tổ, khu phố Lý Thái Tổ (phường Rạch Giá, Kiên Giang), xảy ra một vụ hoả hoạn trên tầng thượng một căn nhà ở, kết hợp nuôi chim yến.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, người dân xung quanh đã hô hoán và tích cực cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra ở tầng thượng nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận.

Cháy nhà nuôi yến giữa đêm, nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 1
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. May mắn do tầng thượng nơi cháy là nhà nuôi yến nên không gây thiệt hại về người.

Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân đang được điều tra. Lực lượng tham gia chữa cháy khoảng 40 người, trong đó có 9 dân quân tự vệ, 3 xe cứu hỏa và công an, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở.

Chủ đã tìm thấy 2 ô tô bọc kín bị 'lạc trôi' ở Thái Nguyên nhờ lòng tốt của người lạ

Chủ đã tìm thấy 2 ô tô bọc kín bị 'lạc trôi' ở Thái Nguyên nhờ lòng tốt của người lạ

Mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, khoảng 200.000 nhà dân bị ngập (theo số liệu của UBND tỉnh Thái Nguyên tính đến ngày 8/10). Ít nhất 45 xã, phường của địa phương này bị ngập lụt, mất điện trên diện rộng. Mưa lũ lịch sử còn gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy nhà nuôi yến cháy nhà tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 4 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang