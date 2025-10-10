Thót tim xuồng chở 7 người đi cứu trợ bị lật giữa dòng nước lũ trong đêm

Tối 9/10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Công an xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết lực lượng chức năng và người dân vừa cứu sống 7 người trong vụ lật thuyền khi đi cứu hộ trên địa bàn xã.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lúc 21h tối nay 9/10, lãnh đạo Công an xã Hữu Lũng cho biết đã nhận được tin người dân báo có xuồng chở người đi cứu trợ trên đường ra thì bị lật. Thông tin ban đầu trên xuồng có 7 người, khi xuồng lật úp thì họ kịp bám vào các ngọn cây.

Tối 9/10, trên trang Fanpage tin tức Hữu Lũng và trang Facebook cá nhân một số người dân ở xã này đồng loạt đăng tin kêu cứu vì có xuồng chở người đi cứu trợ bị lật giữa dòng nước lũ.

Chiếc xuồng chở 7 người cùng đồ ăn, nước uống vào vùng rốn lũ từ chiều, đến tối mới quay ra. Khi đến khu vực cầu 10 do đêm tối, thuyền vướng vào dây điện, chỉ trong tích tắc bị lật chìm.

Hai người trên xuống bám được vào ngọn cây nhô lên giữa biển nước lũ. Hai người trôi vào bụi gai bám trụ để không bị nước cuốn đi. Ba người còn lại cũng bám được vào các ngọn cây xung quanh chờ người ra cứu. "Em cần cứu hộ ngay lập tức. Dân báo thuyền chở người vừa bị lật, họ vẫn đang bám vào cây khu vực cầu 10, Kho Muối hướng nhìn về phía Na Đô", trên trang Facebook có tên Thu Mán đăng dòng tin kêu cứu.

Lãnh đạo Công an xã Hữu Lũng cho biết thông tin ban đầu nhận được, chiếc thuyền bị lật đang chờ người đi cứu hộ từ vũng rốn lũ quay ra. Đêm tối, thuyền vướng vào dây điện nên bị lật úp, cả 7 người rơi xuống dòng nước lũ.

Những người trên chiếc xuồng bị lật được cứu kịp thời đưa vào nhà dân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hữu Lũng gấp rút đưa xuồng và cán bộ chiến sĩ đến khu vực cầu 10 để cứu người.

Đến 21h30, theo clip một số người tham gia ứng cứu ghi lại, toàn bộ 7 người trên chiếc xuồng bị lật đã được lực lượng chức năng cứu kịp thời, đưa vào một nhà dân trong xã.

Tại xã Hữu Lũng hiện vẫn còn nhiều điểm ngập mặc dù mực nước đã giảm. Các đơn vị, cá nhân cùng lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tới những khu vực đang bị cô lập.

Người phụ nữ gục trước cửa tiệm thuốc, tử vong tại chỗ Ngày 9/10, Công an phường Long Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-xuong-cho-7-nguoi-i-cuu-tro-bi-lat-giua-dong-nuoc-lu-trong-em-743804.html