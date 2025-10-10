Chủ đã tìm thấy 2 ô tô bọc kín bị 'lạc trôi' ở Thái Nguyên nhờ lòng tốt của người lạ

Đời sống 10/10/2025 11:10

Mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, khoảng 200.000 nhà dân bị ngập (theo số liệu của UBND tỉnh Thái Nguyên tính đến ngày 8/10). Ít nhất 45 xã, phường của địa phương này bị ngập lụt, mất điện trên diện rộng. Mưa lũ lịch sử còn gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Nguyễn Nguyệt Anh ở Thái Nguyên, gia đình đã tìm thấy chiếc ô tô bị nước cuốn trôi trong đợt mưa ngập vào chiều hôm qua, ngày 9/10 sau hơn 1 ngày "lạc trôi" do nước lũ.

Cụ thể, chủ xe này kể lại, vào ngày 7/10, vợ chồng chị đã cẩn thận bọc kín hai chiếc xe của gia đình là KIA Morning và Mitsubishi Attrage bằng bạt và gửi tại sân công cộng ở ngõ Ắc quy Bắc Bộ gần nhà để đề phòng mưa lũ. Tuy nhiên, vào trưa 8/10, nước dâng quá cao, cả hai chiếc xe đều bị dòng nước cuốn trôi khiến cả gia đình rất hoang mang.

Sau khoảng 1 ngày "mất tích", may mắn là cả hai chiếc ô tô của gia đình chị đã được tìm thấy ở cách nhà khoảng 500 mét, tại đường Bến Oánh, gần sông Cầu.

"Khi nước lớn, những người hàng xóm tốt bụng ở phía ngoài đường đã phát hiện xe đang bị trôi và kịp thời dùng dây buộc lại giúp. Hiện xe vẫn để ở ngoài đó chưa mang về nhà và trong tình trạng bọc bạt như ban đầu vì nước chưa rút hết. Kiểm tra sơ bộ thì xe không bị nước vào, chỉ xây xát chút ít ở phần vỏ", chị Nguyệt Anh chia sẻ vào sáng 10/10.

Chủ xe này cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng cùng những người hàng xóm đã nhiệt tình giúp đỡ trong lúc khó khăn dù trời mưa và ngập sâu.

Chủ đã tìm thấy 2 ô tô bọc kín bị 'lạc trôi' ở Thái Nguyên nhờ lòng tốt của người lạ - Ảnh 1
Hai chiếc ô tô của gia đình chị Nguyệt Anh được bọc bạt kín mít để tránh nước vào xe - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 9/10, chị Nguyệt Anh và anh Nguyễn Đình Tiến (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) - đăng tải lên mạng bài viết thông báo tìm xe.

Theo nội dung bài đăng của chị Nguyệt Anh, gia đình có 2 chiếc ô tô, một chiếc hiệu KIA Morning màu trắng và một chiếc Mitsubishi Attrage màu bạc. Xe gửi ở khu vực Túc Duyên gần nhà. Gia đình đã bọc ô tô, buộc và phủ bạt xung quanh, nhưng do nước dâng cao 2 chiếc xe đã trôi đi mất.

Chị Nguyệt Anh vì thế đăng tải thông tin lên mạng, kèm một số hình ảnh nhận diện để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp.  

Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng trên diễn đàn, hội nhóm, có người đã gửi đoạn video ghi lại được cảnh chiếc xe đang trôi theo dòng nước, nghi là chính chiếc xe của anh Tiến.

Một người đàn ông tử vong khi đang cổ vũ bóng đá ở Lâm Đồng

Một người đàn ông tử vong khi đang cổ vũ bóng đá ở Lâm Đồng

Chiều 9/10, một sự cố đau lòng đã xảy ra tại sân bóng xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   ngập lụt ở Thái Nguyên tin moi tìm lại ô tô

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 4 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang