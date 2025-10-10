Chủ đã tìm thấy 2 ô tô bọc kín bị 'lạc trôi' ở Thái Nguyên nhờ lòng tốt của người lạ

Mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, khoảng 200.000 nhà dân bị ngập (theo số liệu của UBND tỉnh Thái Nguyên tính đến ngày 8/10). Ít nhất 45 xã, phường của địa phương này bị ngập lụt, mất điện trên diện rộng. Mưa lũ lịch sử còn gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Nguyễn Nguyệt Anh ở Thái Nguyên, gia đình đã tìm thấy chiếc ô tô bị nước cuốn trôi trong đợt mưa ngập vào chiều hôm qua, ngày 9/10 sau hơn 1 ngày "lạc trôi" do nước lũ. Cụ thể, chủ xe này kể lại, vào ngày 7/10, vợ chồng chị đã cẩn thận bọc kín hai chiếc xe của gia đình là KIA Morning và Mitsubishi Attrage bằng bạt và gửi tại sân công cộng ở ngõ Ắc quy Bắc Bộ gần nhà để đề phòng mưa lũ. Tuy nhiên, vào trưa 8/10, nước dâng quá cao, cả hai chiếc xe đều bị dòng nước cuốn trôi khiến cả gia đình rất hoang mang.

Sau khoảng 1 ngày "mất tích", may mắn là cả hai chiếc ô tô của gia đình chị đã được tìm thấy ở cách nhà khoảng 500 mét, tại đường Bến Oánh, gần sông Cầu. "Khi nước lớn, những người hàng xóm tốt bụng ở phía ngoài đường đã phát hiện xe đang bị trôi và kịp thời dùng dây buộc lại giúp. Hiện xe vẫn để ở ngoài đó chưa mang về nhà và trong tình trạng bọc bạt như ban đầu vì nước chưa rút hết. Kiểm tra sơ bộ thì xe không bị nước vào, chỉ xây xát chút ít ở phần vỏ", chị Nguyệt Anh chia sẻ vào sáng 10/10.

Chủ xe này cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng mạng cùng những người hàng xóm đã nhiệt tình giúp đỡ trong lúc khó khăn dù trời mưa và ngập sâu. Hai chiếc ô tô của gia đình chị Nguyệt Anh được bọc bạt kín mít để tránh nước vào xe - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 9/10, chị Nguyệt Anh và anh Nguyễn Đình Tiến (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) - đăng tải lên mạng bài viết thông báo tìm xe. Theo nội dung bài đăng của chị Nguyệt Anh, gia đình có 2 chiếc ô tô, một chiếc hiệu KIA Morning màu trắng và một chiếc Mitsubishi Attrage màu bạc. Xe gửi ở khu vực Túc Duyên gần nhà. Gia đình đã bọc ô tô, buộc và phủ bạt xung quanh, nhưng do nước dâng cao 2 chiếc xe đã trôi đi mất. Chị Nguyệt Anh vì thế đăng tải thông tin lên mạng, kèm một số hình ảnh nhận diện để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng trên diễn đàn, hội nhóm, có người đã gửi đoạn video ghi lại được cảnh chiếc xe đang trôi theo dòng nước, nghi là chính chiếc xe của anh Tiến.

