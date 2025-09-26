Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

Hậu trường 26/09/2025 13:22

Giữa những ồn ào thị phi và ánh hào quang thành công, ít ai nhắc đến một nhân vật đặc biệt luôn đứng sau anh - Hari Won, người phụ nữ đã đồng hành, sẻ chia và góp phần không nhỏ vào những cột mốc chưa từng có của điện ảnh Việt.

Chỉ trong vòng 4 năm, Trấn Thành đã ghi tên mình vào lịch sử phòng vé khi liên tục tạo nên những kỷ lục doanh thu. Bố Già (2021) mở màn cho kỷ nguyên "trăm tỷ" của Trấn Thành với 395 tỷ đồng. Tiếp đó, Nhà Bà Nữ (2023) lập đỉnh mới với 459 tỷ đồng.

Sang năm 2024, Mai tiếp tục nối dài chuỗi thành công khi đạt 551 tỷ đồng - con số không tưởng với một tác phẩm điện ảnh nội địa. Và đến Bộ Tứ Báo Thủ (2025), dù gây tranh cãi về nội dung, bộ phim vẫn cán mốc 332 tỷ đồng. Cộng lại, các dự án phim của Trấn Thành đã mang về 1.737 tỷ đồng, thành tích chưa từng có trong lịch sử phim Việt.

Thời gian qua, Trấn Thành liên tục là cái tên gây chú ý, từ những phát ngôn, hình ảnh đời thường cho đến những dự án điện ảnh đình đám

Đằng sau con số khổng lồ ấy là một hậu phương vững chắc - Hari Won. Từ một ca sĩ, diễn viên triển vọng, sau khi về chung một nhà với Trấn Thành, Hari Won chấp nhận hy sinh, lùi lại để chồng toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật.

Không còn xuất hiện quá dày đặc trên các sân khấu ca nhạc hay phim ảnh, Hari Won chọn cách trở thành chỗ dựa tinh thần, đồng thời là người bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe và góp ý cho chồng ở khía cạnh chuyên môn.

Hari Won chọn cách trở thành chỗ dựa tinh thần, đồng thời là người bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe và góp ý cho chồng

Nhiều lần, Trấn Thành thừa nhận rằng Hari Won chính là người giúp anh cân bằng giữa áp lực dư luận và trách nhiệm nghề nghiệp. Trong khi anh vùi mình hàng tháng trời vào phòng dựng, kịch bản hay trường quay, Hari Won chính là người lo toan hậu phương, động viên tinh thần, để Trấn Thành vững vàng sáng tạo. Sự đồng hành ấy không chỉ thể hiện bằng sự hy sinh, mà còn bằng cả sự thấu hiểu và tôn trọng dành cho lựa chọn nghệ thuật của chồng.

Hình ảnh Hari Won - người vợ tần tảo, chấp nhận lùi lại phía sau để bạn đời toả sáng xứng đáng được trân trọng. Bởi lẽ, để tạo nên những kỳ tích trăm tỷ không chỉ cần tài năng và nỗ lực cá nhân, mà còn cần một điểm tựa vững chắc. Và với Trấn Thành, Hari Won chính là điểm tựa ấy.

MC Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả

MC Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân có tích xanh, nhà báo Lại Văn Sâm đã đăng tải thông báo nhằm cảnh báo về tình trạng giả mạo hình ảnh, giọng nói, tên tuổi của ông trên các nền tảng mạng xã hội.

