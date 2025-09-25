MC Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân có tích xanh, nhà báo Lại Văn Sâm đã đăng tải thông báo nhằm cảnh báo về tình trạng giả mạo hình ảnh, giọng nói, tên tuổi của ông trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày 25/9, MC Lại Văn Sâm lên tiếng về việc bị nhiều tài khoản giả mạo nhằm trục lợi suốt thời gian qua, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng.

Trên trang cá nhân, MC bày tỏ bức xúc: "Gần đây, tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh, thậm chí nhại giọng tôi...) là của tôi thật không. Tôi xin khẳng định chỉ có duy nhất trang Facebook có tích xanh này. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội khác".

MC cho biết các tài khoản giả mạo nói trên đã lợi dụng AI để tạo ra nhiều nội dung xoay quanh việc rao giảng đạo lý, quảng cáo, hay thậm chí đi săm soi, phê phán, chỉ trích người khác... Lại Văn Sâm mong khán giả cảnh giác trước các chiêu trò mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo này.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp của nam MC cũng bức xúc về vấn nạn nói trên.

Nhà báo Lại Văn Sâm

Trước đó, hồi tháng 4, Lại Văn Sâm cũng từng lên tiếng về việc bị nhiều kẻ mạo danh để quảng cáo cho sản phẩm thuốc bổ mắt, khiến không ít người bị lừa gạt.

"Có quá nhiều kẻ mạo danh tôi với mục đích xấu. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm, nhãn hàng nào. Đề nghị mọi người tỉnh táo, tránh mắc lừa kẻ gian", MC cho biết.

Nhà báo, MC Lại Văn Sâm nhiều lần lên tiếng cảnh báo vì bị giả mạo danh tính

Phát ngôn này của nhà báo Lại Văn Sâm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, bởi trong thời gian qua, tình trạng giả mạo người nổi tiếng để lan truyền thông tin sai sự thật, quảng cáo trá hình hoặc lừa đảo đang diễn ra phổ biến.

Thông điệp dứt khoát của ông được xem như một lời cảnh báo đến cộng đồng mạng: người dùng cần tỉnh táo, kiểm chứng kỹ trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ các nội dung gắn với tên tuổi người nổi tiếng.

