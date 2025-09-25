Vợ siêu mẫu Bình Minh tiết lộ sự thật 'khó tin' khi chồng bị nói già nua

Từng là một trong những nam thần hàng đầu showbiz Việt, mới đây Bình Minh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với diện mạo già dặn với tóc bạc và để râu ở tuổi U50.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội bình luận rằng Bình Minh trông không còn phong độ như trước và đổ lỗi cho vợ "xài hao", chị thẳng thắn cho biết chồng đang để râu, nhuộm tóc để phục vụ cho tạo hình nhân vật trong một dự án mới. “Người chứ có phải vật đâu mà xài hao. Mà nói nhỏ là ông đang tạo hình nhân vật nên mới để râu và nhuộm tóc đấy”, vợ siêu mẫu Bình Minh phẩn hồi.

Tiết lộ từ vợ Bình Minh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều netizen. Có khán giả bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng việc thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật là chuyện bình thường của nghệ sĩ. Một số ý kiến cũng nhắn nhủ nam diễn viên nên chú trọng hơn đến sức khỏe và ngoại hình để giữ vững phong độ vốn có. Bình Minh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với diện mạo già dặn với tóc bạc và để râu ở tuổi U50 Trong mắt công chúng, Bình Minh từng là biểu tượng nam thần với chiều cao 1m85, gương mặt điển trai và phong thái lịch lãm. Anh bước chân vào làng mẫu từ đầu những năm 2000, ghi dấu ấn với danh hiệu Siêu mẫu ấn tượng tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á 2002.

Không chỉ dừng lại ở sàn catwalk, năm 2001, Bình Minh Nam tiến để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi bật như Chuyện tình xa xứ, Cô gái xấu xí, Giao lộ định mệnh, Người mẫu hay Khát vọng thượng lưu. Với ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất tiến bộ, anh từng được xem là một trong những gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt. Vợ siêu mẫu Bình Minh cho biết chồng đang chuẩn bị cho vai diễn nên có tạo hình trông đứng tuổi. Năm 2008, Bình Minh kết hôn với doanh nhân Anh Thơ và có 2 con gái là An Nhiên và An Như. Cuộc sống hôn nhân kín tiếng, ít ồn ào cũng giúp anh giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, mỗi lần xuất hiện, nam diễn viên sinh năm 1981 vẫn thu hút sự chú ý, chứng minh sức hút không hề giảm sút sau nhiều năm rời xa hào quang sân khấu.

