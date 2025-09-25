Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau đột quỵ tim, não, tiết lộ tình trạng sức khỏe

Huỳnh Anh Tuấn được trợ lý phụ giúp việc làm món bánh chuối hấp. Nam diễn viên háo hức khi được trở lại với công việc sản xuất nội dung về nấu ăn. Anh tham gia nhiều khâu, từ chuẩn bị tới nấu nướng, đôi khi một số việc cần dùng lực tay phải nhờ tới trợ lý.

Sáng 25/9, diễn viên xuất hiện trong vlog ẩm thực đầu tiên sau thời gian vắng mặt. Do tay phải chưa cử động linh hoạt, khả năng nói chuyện còn hạn chế, tài tử chủ yếu pha bột, nhồi nguyên liệu, người quản lý của anh - Hoài Linh - giúp các khâu còn lại để hoàn thành món bánh chuối.

Mỗi lần lướt mạng xã hội, thấy đồng nghiệp ra mắt phim, diễn viên ngậm ngùi nhớ màn ảnh. Tuy nhiên, do thể trạng chưa hoàn toàn khỏe, anh hoãn mọi kế hoạch diễn xuất đến năm sau.

"Mặc dù tay phải còn yếu và nói chuyện chưa lưu loát như trước, anh vẫn rất tỉnh táo. Ở nhà mọi người cho anh ấy hát karaoke, nhưng bác sĩ dặn mở những bài ballad nhẹ nhàng thôi, với lại chỉ 1-2 bài mỗi ngày. Cái tay cũng vậy, lúc trước là liệt hẳn nhưng bây giờ cầm nắm được rồi, cũng có lực hơn", quản lý tiết lộ.

Theo người quản lý, biến cố đột quỵ là cú sốc với Huỳnh Anh Tuấn. Cuối tháng 6, khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diễn viên bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được đưa đi cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất, bác sĩ xác định đột quỵ cả tim và não. Sau đó, diễn viên được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM trong đêm.

Quãng thời gian di chuyển đến bệnh viện, tài tử đã "hai lần muốn buông bỏ". Trợ lý từng liên hệ với người nhà và các con của anh ở Mỹ, sau khi bác sĩ khuyên gia đình "chuẩn bị sẵn tâm lý". May mắn, ca can thiệp tim thành công, tài tử dần bình phục, rời phòng chăm sóc riêng và xuất viện.

Lúc ấy, Huỳnh Anh Tuấn vẫn chịu nhiều di chứng: không thể nói chuyện rành mạch như trước, tay phải gần như bị liệt. Diễn viên có lúc bất lực, nghĩ bản thân không thể trở lại với điện ảnh. Phép màu tiếp tục đến sau khi anh chuyển về điều trị tại một bệnh viện đa khoa quốc tế ở Cần Thơ. Sau hơn một tháng, anh có thể nói những câu dài, tay cử động được, đầu óc minh mẫn, chân linh hoạt như người bình thường.

Huỳnh Anh Tuấn trong căn bếp hồi tháng 5, trước khi bị đột quỵ.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh...

