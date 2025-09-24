Thực chất đây là clip sai sự thật được cắt ghép câu view. Lê Dương Bảo Lâm đăng tải lại trên trang cá nhân và khẳng định đây là clip dựng chuyện. "Thương con Diễm (biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm). Hồng nhan bạc mệnh, cả đời dựng chuyện nên bị dựng clip. Ai thương Diễm thì xem dùm 2 chương trình con bé tham gia để ủng hộ nha", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ với giọng điệu hài hước và cũng đủ để khán giả xác định lại nguồn tin.

Clip trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem về tin Lê Dương Bảo Lâm mắc bệnh ung thư, sự nghiệp đứng trước dấu chấm hết. Video này cho biết gia đình và đồng nghiệp đang kêu gọi, ủng hộ Lê Dương Bảo Lâm vượt qua bạo bệnh.

Quỳnh Quỳnh, vợ Lê Dương Bảo Lâm bức xúc thay chồng, cho rằng người tung tin quá “ác mồm, ác miệng”. Xem đoạn video tin giả, Quỳnh Quỳnh nói có người quen nửa tin nửa ngờ, thắc mắc gần đây không thấy Lê Dương Bảo Lâm đăng clip trên mạng như thường thấy. “Vắng một tuần mà người ta đã đồn như vậy”, cô nói.

Lê Dương Bảo Lâm cho hay anh hoạt động với tần suất dày đặc nhưng vẫn có nhiều khán giả bị lừa bởi tin giả.

Thông tin Lê Dương Bảo Lâm mắc bệnh ung thư hoàn toàn là bịa đặt.

Chuyện người nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm vướng các tin đồn thất thiệt không hề hiếm. Tuy nhiên, vẫn có không ít người nhầm tưởng đó là sự thật. Trường hợp của Cát Phượng từng khiến cô bức xúc khi một tài khoản YouTube nặc danh cắt ghép hình ảnh Trấn Thành và Ốc Thanh Vân khóc thương bên “di ảnh” của cô, kèm theo nội dung sai lệch: “Trực tiếp tang lễ diễn viên Cát Phượng” .

Nữ diễn viên đã chụp lại bài đăng và chia sẻ lên trang cá nhân để cảnh báo: “Các bạn dù ghét tôi đến tận xương tận tuỷ, dù tôi chưa một lần gạt lừa các bạn về bất cứ điều gì… Cho tôi hỏi một câu: ‘Các bạn ghét tôi vì điều gì mà lại làm những clip đưa Cát tôi lên bàn thờ kiểu này vậy?’ ”

Thời gian gần đây, thông tin diễn viên Huỳnh Anh Tuấn phải nhập viện do đột quỵ gây xôn xao. Một số kẻ cũng tung tin bịa đặt rằng anh đã qua đời do bạo bệnh. Quản lý của nam nghệ sĩ đã nhanh chóng phủ nhận thông tin anh đã qua đời.

Anh viết: "Hôm nay, có hai thông tin không đúng về tình hình sức khỏe của anh Tuấn cũng như tình trạng hoạt động trên các kênh social của anh, nên ê kíp phải đính chính tránh làm hoang mang đến mọi người cũng như ảnh hưởng đến cá nhân anh Tuấn và gia đình. Thứ nhất: Tin anh Tuấn mất là tin đồn thất thiệt, dù đã nhiều lần khẳng định nhưng im ắng vài hôm thì tin này lại xuất hiện khiến nhiều người hoang mang, bàn tán. Anh Tuấn hiện vẫn khỏe. Thứ hai: Thông tin anh Tuấn đóng kênh ẩm thực là chưa chính xác, vì quản lý chưa trả lời bất kỳ tờ báo nào là sẽ đóng kênh ẩm thực của anh Tuấn. Còn việc quản lý dừng việc nấu ăn thay anh Tuấn đó là việc cá nhân và được anh Tuấn đồng ý, cũng như đã thông báo rõ trước đó."