Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa có bài đăng bày tỏ niềm tiếc thương khi một nghệ sĩ gạo cội vừa qua đời và nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Cụ thể, giọng ca Vì Anh Là Soái Ca cho biết anh rất sốc và đau lòng khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả của ca khúc Bài Thánh Ca Buồn vừa qua đời ở tuổi 80 do nhồi máu cơ tim. "Gần tới Noel rồi chú ơi! Chú ra đi bỏ gia đình và khán giả sớm thế? Con và mọi người vô cùng tiếc thương, nhớ chú lắm", nam ca sĩ nghẹn ngào.

Vốn yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ nên Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên biểu diễn những ca khúc do nhạc sĩ tài hoa sáng tác. Đồng thời, nam ca sĩ kể lại một kỷ niệm khi vừa từ Mỹ về là nhanh chóng chạy đến nhà để thăm nhạc sĩ Nguyễn Vũ: "Phải đi xe máy mới dễ vào hẻm. Chú còn nhắn tin, không vội đâu Đàm Vĩnh Hưng ơi! Lúc nào gặp cũng được mà con! Con vẫn cứ lì mà chạy tới gặp riêng chú. Thương chú nhiều nhiều. Tưởng nhớ chú".

Bên dưới dòng chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả để lại bình luận chia buồn, tiếc thương trước sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Vũ Trước đó, họa sĩ Bùi Đức Lâm nhận tin buồn từ con gái nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Lần cuối họ gặp nhau hồi tháng 1, khi ấy nhạc sĩ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Họa sĩ quen biết nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ hơn 40 năm trước. Khi đó ông muốn học nhạc, được người quen giới thiệu tới nhà của nhạc sĩ. Trong ấn tượng của ông, tác giả Bài thánh ca buồn có gương mặt hiền hậu, cử chỉ nho nhã. Nhạc sĩ thường mặc chiếc áo kaki tím than cũ, cổ áo đã sờn nhưng sạch sẽ, tươm tất. Sau khi nghe họa sĩ Đức Lâm đàn, ông đồng ý nhận lời dạy kèm ba buổi mỗi tuần, còn học phí "không quan trọng". "Dù chỉ học vài tháng, tôi luôn khâm phục ông bởi sự đức độ, khiêm nhường, khả năng thấu cảm tinh tế", họa sĩ Đức Lâm nói. Hai người trở thành bạn suốt nhiều năm sau đó. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (1945-2025) Danh ca Thái Châu - người đầu tiên thể hiện ca khúc Bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ - nói: "Nhờ tác phẩm mà tên tuổi tôi bay cao, bay xa, được khán giả yêu mến. Tôi luôn biết ơn nhạc sĩ đã tin tưởng gửi nhạc phẩm này cho tôi". Danh ca nhớ mãi khoảnh khắc hội ngộ nhạc sĩ trong chương trình Người kể chuyện tình vào năm 2021. "Lúc đó tôi rất xúc động khi bắt tay nói lời cảm ơn anh ấy", danh ca nói. Linh cữu nhạc sĩ được lưu giữ tại nhà riêng ở TP HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 23h ngày 24/9, lễ động quan vào 5h ngày 26/9. Sau đó, linh cữu nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình xin miễn phúng điếu hoa, trái cây, nhang đèn vì muốn tang lễ diễn ra đơn giản.

