Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, tôi điếng người khi biết kế hoạch sau đó của cô ta

Tâm sự 10/01/2026 17:28

Rồi cô ấy chuyển hẳn về Việt Nam công tác. Tôi nghĩ chắc là vì vợ chồng ly dị nên cô ấy muốn trở về quê hương. Cô ấy thường xuyên đến nhà thăm tôi hơn. Tôi nghĩ chắc là cô ấy buồn, cô đơn nên đến nhà tôi chơi cho đỡ buồn.

Tôi mà Linh là bạn thân hồi cấp 3. Lên đại học thì cô ấy du học rồi ở lại lập nghiệp và lấy chồng luôn ở Mỹ. Chồng Linh cũng là một học sinh du học. Cả hai đều rất đẹp đôi.

Tôi lập gia đình với chồng là sếp của công ty tôi. Anh hiền lành, đẹp trai, có tài chỉ có điều hơi nhút nhát. Tôi cưới được anh cũng chính vì đã tấn công trước sau nhiều lần gợi ý mà anh ấy không dám tiến dù tôi biết anh thích tôi. 

7 năm sau, Linh về nước. Chúng tôi dù không học đại học cùng nhau nhưng vẫn giữ liên lạc từng ấy năm. Lúc Linh cưới có về Việt Nam, tôi có dự đám của cô ấy. Nhưng khi tôi cưới thì Linh không có ở nhà nên nó không biết mặt chồng tôi.

Lần đầu tiên Linh đến nhà tôi chơi, cô ấy cứ chằm chằm nhìn chồng tôi khiến anh ấy cũng thấy ngượng mà ý tứ xin phép lui. Sáu tháng sau khi cô ấy trở về Mỹ thì tôi nghe tin cô ấy đã ly dị chồng. Tôi nghe mẹ Linh nói chứ cô ấy không hề nói với tôi. Tôi có gọi điện tâm sự, sợ cô ấy sốc. Nhưng không, cô ấy có vẻ như rất vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với hôn nhân của mình.

Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, tôi điếng người khi biết kế hoạch sau đó của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi cô ấy chuyển hẳn về Việt Nam công tác. Tôi nghĩ chắc là vì vợ chồng ly dị nên cô ấy muốn trở về quê hương. Cô ấy thường xuyên đến nhà thăm tôi hơn. Tôi nghĩ chắc là cô ấy buồn, cô đơn nên đến nhà tôi chơi cho đỡ buồn.

Tôi vô tư không nghĩ đến những biểu hiện lạ của Linh. Cô ấy thì càng ngày càng lấn tới. Thậm chí còn ăn cơm ở nhà tôi, ở nhà tôi mãi tới tối khuya mới về. Mà có khi phải nhờ chồng tôi nhắc khéo mới về.

Chồng tôi nói với tôi “em không nên thân thiết với Linh quá. Với lại cũng đừng để cô ấy đến nhà mình thường xuyên như vậy.”

Tôi gạt đi cho rằng bạn bè thân thiết qua lại thì có gì. Anh ấy nói tôi không thấy gì lạ hay sao. Tôi nói “em chẳng thấy có gì bất thường”. Anh tức tối rồi lên phòng, bỏ mặc tôi ở dưới phòng khách.

Một lần, tôi về muộn thì thấy Linh đã ở nhà tôi trước. Cô ấy đang loay hoay trong bếp. Thấy tôi về liền cười nói “Cậu về muộn nên tiện thể tớ vào bếp nấu mấy món anh Lương thích”.Tôi cười xòa cũng chẳng thấy vấn đề gì.

Chồng tôi hôm ấy bỗng dưng nói có bạn gọi nên không ăn cơm tối ở nhà. Anh lầm lì lườm tôi rồi đi. Có vẻ anh đang giận tôi thì phải. Linh thì có phần thất vọng nhưng vẫn cười nói anh bận thì cứ đi.

Tối hôm ấy anh về muộn. Tôi bực bội cãi nhau với anh, nói anh không tôn trọng bạn của vợ. Lúc này anh mới đùng đùng nổi giận mắng tôi là “không biết em giả vờ ngu hay ngu thật. Em nuông chiều bạn như vậy thì có ngày mất chồng.”

Tôi như người ngu tự dưng được khai sáng. Sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này? Có lẽ nào Linh đã nói gì với chồng tôi rồi sao?Tại sao anh ấy lại luôn tìm cách tránh mặt Linh? Hai người đó liệu có chuyện gì rồi?

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Là gái quê, về làm dâu nhà  giàu nhưng gia đình anh không hề coi thường tôi. Ngược lại, rất thoải mái. Chỉ có điều lạ là cũng không để ý soi mói lắm đến cuộc sống của cả hai vợ chồng. Tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình bên nhà chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Chưa kịp nói với vợ về căn bệnh của mình, tôi đã hóa đá khi thấy tờ giấy siêu âm trên bàn

Chưa kịp nói với vợ về căn bệnh của mình, tôi đã hóa đá khi thấy tờ giấy siêu âm trên bàn