Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 10/01/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Qua đêm nay, Lục Hợp là tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch diễn ra trong ngày này của người tuổi Sửu. Con giáp này có thêm mục tiêu để phấn đấu trong công việc và quý nhân sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được những điều đó. Song bản mệnh cũng cần chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp để sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn.

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bản mệnh còn gặp vận may tài lộc, người làm công ăn lương có thể có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Nhưng bản mệnh cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh bị quá sức, không tốt cho sức khỏe.

Con giáp tuổi Tý 

Qua đêm nay, có Thiên Ấn chiếu vận giúp tuổi Tý lấy lại uy quyền, danh tiếng tốt trong chuyện làm ăn. Người làm lãnh đạo, quản lý có một ngày nhàn rỗi nhờ sự hỗ trợ của cấp dưới. Hôm nay bạn được nghỉ ngơi nhiều hơn mọi ngày. 

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc khuyên con giáp này nên nhìn vào những mặt tích cực để cố gắng thay vì nhìn vào tiêu cực. Chuyện đâu còn có đó, nợ nần cứ từ từ trả, đừng tự đẩy mình vào tiêu cực. Thay vì than vãn, nếu bạn chịu khó chắt góp thì mọi vấn đề về tiền sẽ được giải quyết.

 

Con giáp tuổi Dần 

Qua đêm nay, cục diện Tam Hợp mở ra cho người tuổi Dần cơ hội gặp được quý nhân phù trợ. Công việc diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, các mối quan hệ giữa con giáp này với đồng nghiệp cũng được cải thiện, những vấn đề khúc mắc trước kia được giải quyết ổn thỏa. 

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng trong hôm nay, việc hợp tác làm ăn, hoạt động nhóm đều diễn ra suôn sẻ. Những quyết định của tuổi Dần trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Nếu cố gắng phát huy những tố chất này thì bản mệnh trong tương lai sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió

Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió vào cuối tuần này (10 và 11/1) nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự gia đình 6 phút trước
Vừa có thai sếp liền chuyển 200 triệu, gái trẻ tưởng vơ được 'mồi ngon' ai ngờ chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền

Vừa có thai sếp liền chuyển 200 triệu, gái trẻ tưởng vơ được 'mồi ngon' ai ngờ chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền

Tâm sự Eva 10 phút trước
Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Sao quốc tế 10 phút trước
Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, tôi điếng người khi biết kế hoạch sau đó của cô ta

Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, tôi điếng người khi biết kế hoạch sau đó của cô ta

Tâm sự 12 phút trước
2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép

Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Qua đêm nay, 3 con giáp Mẹ Quan Âm che chở, Thần Tài nắm tay, thăng hoa sự nghiệp, mua nhà trong tích tắc, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1 năm 2026), 3 con giáp khổ tận cam lai, thoát nghèo ngoạn mục, tiền nhiều không đếm xuể, đầu tư bách phát bách trúng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa rồng', đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp vận trình phủ vàng, nằm lên núi bạc, số dư tài khoản nhảy liên hồi, vận may đeo đuổi

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp