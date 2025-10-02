Trấn Thành bị thoát vị đĩa đệm, thừa nhận sức khỏe 'sa sút' ở tuổi 38

Ngày 1/10, Trấn Thành cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P, Quang Tuấn - dàn người chơi của Running Man mùa ba - ra mắt khán giả. Anh trở lại chương trình sau sáu năm kể từ lần tham gia mùa đầu tiên hồi năm 2019.

Sáng 1/10, buổi họp báo khởi động mùa 3 chương trình Running Man Vietnam diễn ra ở TP.HCM. Hàng trăm người hâm mộ và 7 thành viên chương trình gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn có mặt từ sáng sớm, tạo nên không khí sôi động tại Công viên Tao Đàn. Sự quay trở lại của Trấn Thành trong vai trò thành viên chính của Running Man Vietnam mùa 3 trở thành tâm điểm chú ý từ đông đảo khán giả. Trước đó, ở Running Man Vietnam mùa 1 (2019), Trấn Thành không chỉ là cây hài mà còn là một trong những "át chủ bài" khiến các thành viên phải dè chừng nhờ thể lực dẻo dai, sự nhanh nhạy và tinh thần thi đấu nhiệt tình.

MC Trấn Thành năng động tại buổi gặp gỡ fan Trấn Thành nói vài năm trở lại đây hạn chế tham gia các chương trình yêu cầu vận động mạnh do vấn đề sức khỏe. MC tự nhận ở tuổi 38, thể lực và độ dẻo dai của cơ thể không còn như trước, thậm chí sa sút đáng kể. "Mới sáu năm trôi qua, tôi cảm giác tuổi già như ập đến. Hồi xưa, tôi chạy không biết mệt, còn giờ chỉ cần vận động một lúc là 'thở như bò'. Tôi không dám nhận biệt danh 'Khủng Long' mà mọi người đặt cho trước đây", diễn viên nói.

Anh cho biết bị thoát vị đĩa đệm, gai đốt sống cổ, đang trong quá trình điều trị. Dù thế, khi nhà sản xuất gửi lời mời rồi tìm cách thuyết phục, anh "xiêu lòng". Lúc xem kịch bản và nội dung mùa mới, anh thấy vừa sức. Cùng đó, Trấn Thành nói quyết định nhận lời trở lại bởi tính cách thích khám phá, ưa trải nghiệm. "Khi đã chơi, tôi không ngại mà sẽ hết mình để cuộc vui trở nên trọn vẹn", anh nói thêm. Quá trình ghi hình, anh cẩn trọng với hoạt động ngoài trời, khởi động kỹ càng, chú ý lúc tương tác đồng nghiệp để không xảy ra tai nạn. Ban tổ chức cũng trang bị cho các người chơi dụng cụ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn. Trấn Thành được quan tâm khi tái xuất chương trình sau 6 năm Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát nhận xét Trấn Thành là điểm nhấn khiến show có thêm sức hút. Hồi tháng 6, êkíp công bố MC góp mặt trong show, nhận sự quan tâm, thảo luận của khán giả. Qua 16 tập, họ thích cách Trấn Thành chơi lăn xả, hết mình, đồng thời tạo sự kết nối giữa các thành viên. Theo Trấn Thành, hiện anh làm nhiều việc gồm làm host cho các chương trình âm nhạc, thực hiện phim điện ảnh Thỏ ơi dự kiến ra rạp vào Tết 2026. Để cân bằng sức khỏe và tinh thần, anh chú trọng việc ăn uống và chạy bộ mỗi tuần cùng nhóm bạn.

