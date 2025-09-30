Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ bị hở van tim hai lá, sỏi thận

Hậu trường 30/09/2025 12:15

Trong tập gần nhất của chương trình Chiến sĩ quả cảm, ở màn phát biểu tổng kết, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về hành trình vượt qua những thử thách của show thực tế.

Trong tập gần nhất của chương trình Chiến sĩ quả cảm, ở màn phát biểu tổng kết, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về hành trình vượt qua những thử thách của show thực tế. Anh kể bản thân rất sợ bệnh tật. Vì vậy, cứ cách vài tuần, nam diễn viên cùng Song Luân đều đi bệnh viện để khám tổng quát.

"Từ ngày vào chương trình, tôi không biết sợ chết là gì. Chưa bao giờ tôi khổ như vậy nhưng vẫn quyết tâm. Tôi bị hở van tim hai lá, sỏi thận và vừa phẫu thuật đại tràng. Nhưng không hiểu sao tôi luôn muốn vượt qua mọi thử thách tại chương trình này", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm khiến các đồng nghiệp xúc động. Tiến Luật sau đó cho biết Lê Dương Bảo Lâm là người mau nước mắt. Ngoài đời, diễn viên hài "mỏ hỗn" nhưng dễ xúc động bởi sự quan tâm từ phía người khác.

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ bị hở van tim hai lá, sỏi thận - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm trong một tập của chương trình Chiến sĩ quả cảm

Trong tập 8 của Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm gặp chấn thương ở đầu, chảy nhiều máu khiến anh cảm thấy đau đớn.

Đỉnh điểm là khoảnh khắc hé lộ một phần của buổi thực chiến hành quân chiến đấu trong đêm. Nam diễn viên hài kiệt sức, đau đớn đến mức nằm gục xuống, trong khi rapper Binz thì gần như ngất xỉu. Chỉ huy phải liên tục động viên, yêu cầu anh mở mắt, trò chuyện với đồng đội để giữ nhịp thở.

Ngoài Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm hiện góp mặt ở nhiều game show, có thể kể đến như 2 ngày 1 đêm, Anh trai "say hi"...

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ bị hở van tim hai lá, sỏi thận - Ảnh 2
Sau khi đăng quang Quán quân Cười xuyên Việt, Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả

Ít ai biết, trước khi nổi tiếng, nam diễn viên từng trải qua giai đoạn khó khăn, phải làm nhiều công việc như múa lửa, diễn xiếc, đóng MV… Anh thừa nhận từng mắc nhiều sai lầm trong quá khứ, thậm chí bị chỉ trích vì chiêu trò.

Nam diễn viên tâm sự: “Quá khứ tôi tệ lắm, tuổi trẻ bồng bột, khờ dại, vạ miệng muốn nói gì nói không suy nghĩ. Và rồi cuối cùng đời cũng dạy. Tôi nghĩ sai lầm là một phần của cuộc sống, chúng ta ai cũng sẽ phạm lỗi vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Điều khiến người thành công và kẻ thất bại khác biệt chính là ở khả năng nhận ra bài học sau khi vấp ngã và ghi nhớ để không bao giờ lặp lại lần thứ hai. 

Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội sửa sai nên mới có 1 Lê Dương Bảo Lâm luôn nhiệt huyết và hoàn hảo nhất có thể, ngoài đem tiếng cười tôi cũng cố gắng sửa sai bằng cách chia sẻ yêu thương đến những người xung quanh. Mong mọi người nhẹ nhàng và cho cơ hội với những đứa từng mắc rất nhiều sai lầm như tôi”.

Nghệ sĩ ủng hộ vùng bão lũ: Đan Trường, Hương Giang có động thái đầu tiên

Nghệ sĩ ủng hộ vùng bão lũ: Đan Trường, Hương Giang có động thái đầu tiên

Đan Trường, Hương Giang là những nghệ sĩ Việt đầu tiên có hành động cụ thể, ủng hộ bà con vùng bão lũ, chịu thiệt hại nặng nề khi cơn bão số 10 đi qua.

