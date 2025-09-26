Hoàng Mập giảm hơn 50kg gây choáng: Nặng tới 150kg, có lúc tưởng trầm cảm vì thèm ăn không chịu nổi

Hậu trường 26/09/2025 15:55

Những hình ảnh gần đây của nghệ sĩ Hoàng Mập khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Nam diễn viên vốn quen thuộc với thân hình tròn trịa nay xuất hiện gọn gàng, thậm chí gầy đi đáng kể. Anh tiết lộ bản thân đã giảm 52kg chỉ trong vòng một năm.

Tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), Hoàng Mập nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt vai diễn hài ấn tượng, trước khi mở rộng sang sản xuất phim truyền hình. Một số tác phẩm do anh thực hiện có thể kể đến như Nhà ông Hoàng có ma, Khu vườn bí ẩn, Thập tự hoa hay Những thiên thần nhỏ…

 

Có thời điểm cân nặng của anh lên tới 150kg, Hoàng Mập từng khiến nhiều người lo lắng khi phải đối diện với những vấn đề sức khỏe lẫn tâm lý từ thân hình quá khổ như tiểu đường, huyết áp, gút, khó thở... Chia sẻ trong một cuộc trò chuyện, Hoàng Mập thừa nhận việc kiểm soát cân nặng với anh là điều vô cùng khó khăn.

Hoàng Mập giảm hơn 50kg gây choáng: Nặng tới 150kg, có lúc tưởng trầm cảm vì thèm ăn không chịu nổi - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoàng Mập trước khi giảm cân

Tính cách vui vẻ, hoạt bát nhưng nam diễn viên không ít lần rơi vào trạng thái buồn bã, thậm chí có lúc tưởng như trầm cảm chỉ vì "thèm ăn". Anh kể: "Những tháng đầu cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí tôi cảm giác như mình bị trầm cảm. Tôi phải từ bỏ việc tụ tập bạn bè, bỏ hết tiệc tùng. Một người vốn vui vẻ, thích ăn uống như tôi bỗng phải kiêng khem mọi thứ, thật sự khó chịu. Nhiều lúc nghĩ mình làm ra tiền mà lại không được ăn uống thoải mái, thấy buồn lắm".

 

Anh bắt đầu quá trình giảm cân từ tháng 3/2024. Diễn viên từng chia sẻ lý do kiên quyết đưa bản thân vào kỷ luật là muốn cải thiện sức khoẻ: "Tôi bị béo phì nhiều năm nên mới có nghệ danh Hoàng Mập. Vì béo, tôi mắc nhiều bệnh như suy giảm tĩnh mạch nghiêm trọng, hở van tim, tiền đái tháo đường, huyết áp cao. Năm 2023, tôi đi khám sức khỏe, các chỉ số đều ở mức báo động đỏ nên tôi quyết tâm phải giảm cân, mong sống lâu bên gia đình để còn có ngày gặp cháu ngoại nữa. Lỡ bệnh tật nằm đó lại khổ vợ con.

Hoàng Mập giảm hơn 50kg gây choáng: Nặng tới 150kg, có lúc tưởng trầm cảm vì thèm ăn không chịu nổi - Ảnh 2
Hoàng Mập hiện tại

Theo bác sĩ, liệu trình mà Hoàng Mập áp dụng không chỉ giúp giảm cân mà còn tập trung loại bỏ mỡ nội tạng, cải thiện toàn diện các chỉ số sức khỏe.

Nhờ kiên trì, anh đã đạt được thành quả ngỡ ngàng. Sau một năm, cân nặng của Hoàng Mập giảm xuống còn 98kg. Sức khỏe anh cải thiện rõ rệt, thoát khỏi nguy cơ tiểu đường, ổn định tim mạch, giảm gánh nặng cho xương khớp, hạn chế đột quỵ và có giấc ngủ ngon hơn.

"Giờ tôi đi lại nhẹ nhàng, đóng phim không còn cảnh phải có trợ lý đỡ đứng lên ngồi xuống nữa. Lần đi Sa Pa gần đây, bạn bè chọn cáp treo, tôi thử leo thang bộ và vẫn làm được. Cảm giác khỏe mạnh đó không gì bằng", anh nói.

Hiện bác sĩ đánh giá mức cân này đã an toàn, song Hoàng Mập vẫn muốn giảm thêm 8kg để còn 90kg. Anh nói: "Bây giờ mà tăng ký một chút, tôi coi như thất bại. Còn khi xuống cân, tôi mừng lắm, như có thêm động lực để tiếp tục giữ dáng".

Nhiều khán giả gặp lại không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí lo lắng anh gầy vì bệnh. Số khác lại cho rằng anh giảm cân nên mất đi nét duyên dáng vốn có. Phản hồi về điều này, nghệ sĩ bộc bạch: "Có thể mọi người chưa quen với hình ảnh mới của tôi. Thật ra tôi khỏe hơn trước nhiều. Nhiều khán giả lo ngại tôi giảm cân sẽ trông già đi, nhưng thực tế cũng không đến nỗi nào đâu". 

 

Từ khóa:   Hoàng Mập Hoàng Mập giảm 50 kg sao Việt

