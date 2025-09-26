Tiết lộ món quà đắt đỏ mà NSND Việt Anh tặng cho bạn gái kém 36 tuổi

Showbiz Việt chưa bao giờ thiếu những câu chuyện tình gây bàn tán, nhưng chuyện tình của nghệ sĩ gạo cội Việt Anh và bạn gái Chân Chân vẫn khiến khán giả phải ngỡ ngàng.

Mới đây, Chân Chân chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô được Việt Anh thưởng nóng một chiếc iPhone 17 - dòng điện thoại vừa ra mắt của Apple, có giá không hề rẻ. Theo lời kể, món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là động lực để cô tham gia một giải đấu pickleball sắp tới.

Hình ảnh cả hai vui vẻ cầm chiếc điện thoại mới tinh nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng loạt bình luận từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều netizen còn hài hước xin vía để được yêu chiều như cô gái trẻ.

Nghệ sĩ Việt Anh chơi lớn mua iPhone đời mới nhất cho bạn gái của mình

Điều đáng nói, phía sau món quà xa xỉ ấy là một câu chuyện đời thường rất khác. Nghệ sĩ Việt Anh - tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958, là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu và truyền hình phía Nam. Dù nổi tiếng và được phong NSND, ông hiện vẫn phải thuê nhà ở TP.HCM, duy trì công việc bán đồ ăn online, thậm chí tự tay đi giao hàng để trang trải cuộc sống.

Chính vì vậy, việc ông không ngần ngại chi mạnh tay để mua iPhone đời mới cho bạn gái khiến dư luận vừa bất ngờ vừa tò mò. Nhiều người đặt câu hỏi: "Phải chăng đây chính là cách ông khẳng định tình yêu vượt mọi khoảng cách tuổi tác?"

Chân dung Nghệ sĩ Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi của mình

Tình yêu của Việt Anh và Chân Chân từng gây nhiều tranh cãi vì sự chênh lệch gần 40 tuổi. Thế nhưng, thay vì né tránh, cả hai thoải mái công khai mối quan hệ. Chân Chân không chỉ là bạn gái, mà còn là người đồng hành, hỗ trợ ông trong việc bán hàng, quay vlog, quảng bá món ăn và sắp xếp lịch diễn. Cặp đôi cho thấy tình yêu không chỉ đến từ cảm xúc mà còn từ sự sẻ chia trong từng điều nhỏ nhặt.

Từ món quà công nghệ đắt đỏ đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, câu chuyện của nghệ sĩ Việt Anh và bạn gái một lần nữa chứng minh rằng tình yêu đôi khi chẳng cần khuôn mẫu. Bởi giữa muôn ngàn bàn tán, điều còn lại chính là cách họ chọn ở bên và trân trọng nhau.

