Tiết lộ món quà đắt đỏ mà NSND Việt Anh tặng cho bạn gái kém 36 tuổi

Hậu trường 26/09/2025 14:06

Showbiz Việt chưa bao giờ thiếu những câu chuyện tình gây bàn tán, nhưng chuyện tình của nghệ sĩ gạo cội Việt Anh và bạn gái Chân Chân vẫn khiến khán giả phải ngỡ ngàng.

Mới đây, Chân Chân chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô được Việt Anh thưởng nóng một chiếc iPhone 17 - dòng điện thoại vừa ra mắt của Apple, có giá không hề rẻ. Theo lời kể, món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là động lực để cô tham gia một giải đấu pickleball sắp tới.

Hình ảnh cả hai vui vẻ cầm chiếc điện thoại mới tinh nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng loạt bình luận từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều netizen còn hài hước xin vía để được yêu chiều như cô gái trẻ.

Tiết lộ món quà đắt đỏ mà NSND Việt Anh tặng cho bạn gái kém 36 tuổi - Ảnh 1
Nghệ sĩ Việt Anh chơi lớn mua iPhone đời mới nhất cho bạn gái của mình

Điều đáng nói, phía sau món quà xa xỉ ấy là một câu chuyện đời thường rất khác. Nghệ sĩ Việt Anh - tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958, là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu và truyền hình phía Nam. Dù nổi tiếng và được phong NSND, ông hiện vẫn phải thuê nhà ở TP.HCM, duy trì công việc bán đồ ăn online, thậm chí tự tay đi giao hàng để trang trải cuộc sống.

Chính vì vậy, việc ông không ngần ngại chi mạnh tay để mua iPhone đời mới cho bạn gái khiến dư luận vừa bất ngờ vừa tò mò. Nhiều người đặt câu hỏi: "Phải chăng đây chính là cách ông khẳng định tình yêu vượt mọi khoảng cách tuổi tác?"

Tiết lộ món quà đắt đỏ mà NSND Việt Anh tặng cho bạn gái kém 36 tuổi - Ảnh 2
Chân dung Nghệ sĩ Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi của mình

Tình yêu của Việt Anh và Chân Chân từng gây nhiều tranh cãi vì sự chênh lệch gần 40 tuổi. Thế nhưng, thay vì né tránh, cả hai thoải mái công khai mối quan hệ. Chân Chân không chỉ là bạn gái, mà còn là người đồng hành, hỗ trợ ông trong việc bán hàng, quay vlog, quảng bá món ăn và sắp xếp lịch diễn. Cặp đôi cho thấy tình yêu không chỉ đến từ cảm xúc mà còn từ sự sẻ chia trong từng điều nhỏ nhặt.

Từ món quà công nghệ đắt đỏ đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, câu chuyện của nghệ sĩ Việt Anh và bạn gái một lần nữa chứng minh rằng tình yêu đôi khi chẳng cần khuôn mẫu. Bởi giữa muôn ngàn bàn tán, điều còn lại chính là cách họ chọn ở bên và trân trọng nhau.

Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

Giữa những ồn ào thị phi và ánh hào quang thành công, ít ai nhắc đến một nhân vật đặc biệt luôn đứng sau anh - Hari Won, người phụ nữ đã đồng hành, sẻ chia và góp phần không nhỏ vào những cột mốc chưa từng có của điện ảnh Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Việt Anh bạn gái NSND Việt Anh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

3 em nhỏ trong một gia đình tử vong sau khi uống sữa

3 em nhỏ trong một gia đình tử vong sau khi uống sữa

Thế giới 40 phút trước
2 xe chạy với tốc độ cao gây ra va chạm trực diện rồi bị kẹt vào nhau, bốc cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong

2 xe chạy với tốc độ cao gây ra va chạm trực diện rồi bị kẹt vào nhau, bốc cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong

Video 58 phút trước
Hơn 20 học sinh phải vào viện sau bữa ăn tại trường, xã đưa xe chở các em đi cấp cứu

Hơn 20 học sinh phải vào viện sau bữa ăn tại trường, xã đưa xe chở các em đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Tiết lộ món quà đắt đỏ mà NSND Việt Anh tặng cho bạn gái kém 36 tuổi

Tiết lộ món quà đắt đỏ mà NSND Việt Anh tặng cho bạn gái kém 36 tuổi

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Uống nước dừa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này

Uống nước dừa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này

Sống khỏe 3 giờ 26 phút trước
Nước hoa SR Catchy "Mùi hương của nữ thần tình ái" – Bản tình ca thầm kín đánh thức mọi khao hát

Nước hoa SR Catchy "Mùi hương của nữ thần tình ái" – Bản tình ca thầm kín đánh thức mọi khao hát

Làm đẹp 3 giờ 26 phút trước
Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Nghẹt thở giải cứu người đàn ông khóa trái cửa, mở van 3 bình gas định tự tử

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

Người phụ nữ đặc biệt đứng sau số tiền 1.737 tỷ của Trấn Thành

MC Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả

MC Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả

Vợ siêu mẫu Bình Minh tiết lộ sự thật 'khó tin' khi chồng bị nói già nua

Vợ siêu mẫu Bình Minh tiết lộ sự thật 'khó tin' khi chồng bị nói già nua

Đàm Vĩnh Hưng bàng hoàng khi 1 nam nghệ sĩ Việt qua đời do nhồi máu cơ tim

Đàm Vĩnh Hưng bàng hoàng khi 1 nam nghệ sĩ Việt qua đời do nhồi máu cơ tim

Nóng: Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sắp đón con thứ 3

Nóng: Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sắp đón con thứ 3

Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau đột quỵ tim, não, tiết lộ tình trạng sức khỏe

Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau đột quỵ tim, não, tiết lộ tình trạng sức khỏe