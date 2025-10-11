Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, 3 con giáp vượt qua biển khổ, tới hồi thái lai, rủng rỉnh tiền tiêu, Đắc Lộc toàn gia, sự nghiệp tiến xa

Tâm linh - Tử vi 11/10/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượt qua biển khổ, tới hồi thái lai, rủng rỉnh tiền tiêu, Đắc Lộc toàn gia, sự nghiệp tiến xa từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, có Chính Ấn ghé thăm, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ như được trải thảm đỏ trong ngày này. Bạn dễ dàng khẳng định được năng lực cũng như vị thế của bản thân trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên của mình.  

Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, 3 con giáp vượt qua biển khổ, tới hồi thái lai, rủng rỉnh tiền tiêu, Đắc Lộc toàn gia, sự nghiệp tiến xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, con giáp này lại chẳng có được sự linh hoạt nhanh nhạy cần có, bạn cứ lẳng lặng bước đi, chẳng ham thú chức vị nên đã bỏ qua không ít những cơ hội để vươn tới thành công. 
 

Ngũ hành Kim Hỏa xung khắc, chuyện tình cảm của bản mệnh chẳng mấy tốt đẹp. Bạn và người ấy vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, vì vậy mà những tranh cãi ngày một leo thang trong những ngày gần nay. 

Con giáp tuổi Tuất 

Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, tuổi Tuất có thể đạt được thành công trên cả phương diện sự nghiệp và tài lộc nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ. Vận trình ngày mới của bản mệnh tăng tiến, nguồn thu dồi dào. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng tiến lên trông thấy.

Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, 3 con giáp vượt qua biển khổ, tới hồi thái lai, rủng rỉnh tiền tiêu, Đắc Lộc toàn gia, sự nghiệp tiến xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đường tình duyên lại nhiều điều bất an, tuổi Tuất trở nên độc đoán, căng thẳng, luôn muốn làm theo ý mình mà không lắng nghe ý kiến của đối phương. Đây chính là lý do khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng vì ai cũng muốn bảo vệ quan điểm, suy nghĩ của riêng mình.

Bản mệnh cần cân bằng cái tôi và nhu cầu của bản thân, dù điều này không mấy dễ dàng nhưng tuổi Tuất cần rèn luyện bản thân mỗi ngày, đặt ra mục tiêu để phấn đấu. Ngoài ra con giáp này cũng nên lường trước mình sẽ đánh mất thứ gì nếu không chịu thay đổi và mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng khác.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, được Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu đón nhiều điều tốt lành đến với mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng sâu sắc, thân thiết, gắn bó ngọt ngào. Ngoài tình yêu còn có tình bạn, tình thân cũng cực kỳ hạnh phúc. 

Từ ngày 11 đến ngày 21/10/2025, 3 con giáp vượt qua biển khổ, tới hồi thái lai, rủng rỉnh tiền tiêu, Đắc Lộc toàn gia, sự nghiệp tiến xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tin vui cũng đến với người độc thân bởi bạn có thể gặp lương duyên, trái tim rung động trước người mới gặp lần đầu. Đôi khi chỉ là một ánh mắt, nụ cười hay sự vô tình nào đó đã khiến hai bạn phải lòng nhau, còn tiếp tục phát triển như thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của chính bạn rồi.

 

Thiên Ấn cũng giúp người tuổi này giải quyết công việc khá nhẹ nhàng, chỉ cần hoàn thành nốt những việc dang dở chứ không phát sinh nhiệm vụ mới. Vậy nên dù có phải làm việc trong ngày nghỉ bạn cũng không chút phàn nàn. Xong việc sớm, bạn có thể thoải mái thả lỏng và dành thời gian cho gia đình mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

